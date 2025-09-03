szeptember 3., szerda

Rendhagyó tanévkezdés

1 órája

Nyolcvanast formáltak a jubileum tiszteletére a hildes diákok

Címkék#Gólyanap#jubileum#Hild

Tanévkezdés rendhagyó formában a neves győri iskolában. Hildes diákok bemutatóval készültek a Városháza előtt.

Gyurina Zsolt

A 2025/2026-ös tanév a Győri SZC Hild József Építőipari Technikum 80. jubileumi tanéve. A tanévkezdés alkalmával megvolt a jubileumi tanév első, beköszöntő üzenete, amelyet a 9. osztályos diákjaik formáztak meg. Az idei tanév kezdetekor nemcsak a tanévnyitón, hanem a hagyományos Gólyanap keretében is a fő hangsúly az ünnepi tanév megnyitásán, az elmúlt évek eseményeinek felelevenítésén és a jövőbeli terveken volt. A Gólyanap immár a Hild évtizedes hagyományú eseménye, amikor a városháza előtt "összeállnak" az osztályok. A hagyomány szerint összeálló négy osztály "Hild" szó egy-egy betűjét szokta megjeleníteni. Most az ünnepi év alkalmából kivételt tettünk és a 80. évre utaló számot formáztak a 9. osztályos tanulóik.

Hildes jubileumi év sok programmal

A jubileumi év során több rendhagyó eseményre is sor kerül. A Kulturális Örökség Napokon, szeptember 20-21.-én iskolatörténeti kiállítást szerveznek. Emellett évkönyvet szeretnének kiadni, és elindult az alapítványi bál szervezése, amelyen az egykori diákokat és szüleiket is vendégül látják. A minden évben megrendezett Hild Nap az idén rendhagyó lesz, hiszen jubileumi lesz. Ezen a megszokott programok mellett szakmai előadásokra, Hildes generációk közti találkozásokra szeretnének sort keríteni. A Hild-iskolába jelenleg majdnem hétszáz tanuló tanul, tavaly a jelentkezettek 90 százalékát felvették egyetemre vagy főiskolára. A képet Mórocz Ákos 13. A osztályos tanuló készítette

 

