Hild-jubileum különleges relikviákkal

Ez alkalomból megvolt az ünnepi tanév első, beköszöntő üzenete, amelyet a 9. osztályos diákok formáztak meg. Az idei hildes tanév kezdetekor nemcsak a tanévnyitó értekezleteken, tanévnyitón, hanem a hagyományos Gólyanap keretében, is a fő hangsúly az ünnepi tanév megnyitásán, az elmúlt évek eseményeinek felelevenítésén és a jövőbeli terveken volt.

A Hild iskolatörténeti kiállításán az iskolában fellelhető emlékeket és a volt diákjaik által adományozott tárgyakat szeretnék kiállítani - felvételünkön Józsa Tamás igazgató.

Fotó: Molcsányi Máté

Hildes Gólyanap különleges nyolcvanassal

- A Gólyanap immár évtizedes hagyományú esemény, amikor a városháza előtt "összeállnak" az osztályok. A hagyomány szerint összeálló négy osztály a "Hild" szó egy-egy betűjét szokta megjeleníteni. Most az ünnepi év alkalmából kivételt tettek, és a 80. évre utaló számot formáztak a 9. osztályos tanulók - nyilatkozta Józsa Tamás, a Hild igazgatója. Kérdésünkre elmondta, hogy nagyon sok híres diák járt az intézménybe, Kossuth- és Ybl-díjasok, Pro Architektúra díjasok, egyetemi tanárok, elismert építész-tervezők. Néhány nevet említve: Balázs Mihály, Karácsony Tamás, Jankovics Tibor, Molnár Csaba. De a kivitelezés területén is számtalan sikeres cég tulajdonosa, vezetője, vezető beosztású munkatársa járt ide. Kiemelendő Paár Attila, a WHB csoport tulajdonos ügyvezetője. Természetesen sokan vannak az elmúlt időszak mintegy 9000 végzett diákjából, akik a felsoroltakon kívül is az építőipar különböző területein, Magyarországon és külföldön is maradandót alkottak, alkotnak. Többen a művészi pályát választották: Funtek Frigyes, R. Kárpáti Péter, Haás Wander Péter, és elismert művészek lettek.

Elismerések az intézménynek

Az iskola számtalan elismerést kapott a szakmai és a társadalmi tevékenységéért. A teljesség igénye nélkül egy-két példát kiragadva: A 70-es években a felsőtiszai árvízi helyreállítási munkákban való részvételért Miniszteri Dicséretet, „Pro Museo - a Múzeumért” díjat, Példaadó Műemlékgondozásért Díjat, Vargha László Ifjúsági Díjat, Szakképzésért Díjat, Győr Megyei Jogú Város Ezüst Emlékérmét, 750 éves város, 75 éves iskola emlékév kapcsán. 2025-ben a Hild József Építőipari Technikumot, Győr Megyei Jogú Város Kulturális értékei közé választották.