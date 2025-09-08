44 perce
Hild-jubileum különleges relikviákkal
Jubileumi tanéve a 2025/2026-ös a Győri SZC Hild József Építőipari Technikumnak. A Hild iskolát 1945-ben alapították, az első tanítási nap szeptember elsején volt, tehát idén már a nyolcvanadik tanévet kezdték.
Ez alkalomból megvolt az ünnepi tanév első, beköszöntő üzenete, amelyet a 9. osztályos diákok formáztak meg. Az idei hildes tanév kezdetekor nemcsak a tanévnyitó értekezleteken, tanévnyitón, hanem a hagyományos Gólyanap keretében, is a fő hangsúly az ünnepi tanév megnyitásán, az elmúlt évek eseményeinek felelevenítésén és a jövőbeli terveken volt.
Hildes Gólyanap különleges nyolcvanassal
- A Gólyanap immár évtizedes hagyományú esemény, amikor a városháza előtt "összeállnak" az osztályok. A hagyomány szerint összeálló négy osztály a "Hild" szó egy-egy betűjét szokta megjeleníteni. Most az ünnepi év alkalmából kivételt tettek, és a 80. évre utaló számot formáztak a 9. osztályos tanulók - nyilatkozta Józsa Tamás, a Hild igazgatója. Kérdésünkre elmondta, hogy nagyon sok híres diák járt az intézménybe, Kossuth- és Ybl-díjasok, Pro Architektúra díjasok, egyetemi tanárok, elismert építész-tervezők. Néhány nevet említve: Balázs Mihály, Karácsony Tamás, Jankovics Tibor, Molnár Csaba. De a kivitelezés területén is számtalan sikeres cég tulajdonosa, vezetője, vezető beosztású munkatársa járt ide. Kiemelendő Paár Attila, a WHB csoport tulajdonos ügyvezetője. Természetesen sokan vannak az elmúlt időszak mintegy 9000 végzett diákjából, akik a felsoroltakon kívül is az építőipar különböző területein, Magyarországon és külföldön is maradandót alkottak, alkotnak. Többen a művészi pályát választották: Funtek Frigyes, R. Kárpáti Péter, Haás Wander Péter, és elismert művészek lettek.
Elismerések az intézménynek
Az iskola számtalan elismerést kapott a szakmai és a társadalmi tevékenységéért. A teljesség igénye nélkül egy-két példát kiragadva: A 70-es években a felsőtiszai árvízi helyreállítási munkákban való részvételért Miniszteri Dicséretet, „Pro Museo - a Múzeumért” díjat, Példaadó Műemlékgondozásért Díjat, Vargha László Ifjúsági Díjat, Szakképzésért Díjat, Győr Megyei Jogú Város Ezüst Emlékérmét, 750 éves város, 75 éves iskola emlékév kapcsán. 2025-ben a Hild József Építőipari Technikumot, Győr Megyei Jogú Város Kulturális értékei közé választották.
- A hagyományok is segítik az eredményes képzésünket, hogy nemcsak naprakészek legyünk, hanem proaktív módon előre is gondolkodjunk. Ehhez nagy segítség az iskola sokrétű magyarországi és külföldi kapcsolatrendszere. Sokan vannak, akik már „több generációs” Hildesek. Nem ritka, hogy valakinek a szülei, sőt a nagyszülei is az iskola falai között pallérozódtak - idézte fel Józsa Tamás igazgató.
Programok a jubileumi évben
A jubileumi év során több rendhagyó eseményre is sor kerül. A Kulturális Örökség Napokon, szeptember 20-21.-én szombaton és vasárnap iskolatörténeti kiállítást szerveznek. Emellett évkönyvet szeretnének kiadni, és elindult az alapítványi bál szervezése, amelyen az egykori diákokat és szüleiket is vendégül látják. Már a bál időpontját és helyszínét is meghatározták, 2026. január 30-án lesz a Kristály Étteremben. A minden évben megrendezett Hild Nap az idén rendhagyó lesz, hiszen a jubileumhoz tartozó ünnepi megemlékezések emelik az esemény színvonalát. Ezen a megszokott programok mellett szakmai előadásokra, Hildes generációk közti találkozásokra szeretnének sort keríteni. A Hild jóhírű iskola, az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny-SzakmaSztár Fesztiválon nagyon sikeresen szerepeltek a Győri SZC Hild József Építőipari Technikum tanulói. A Hild-iskolába jelenleg majdnem hétszázan tanulnak a nappali képzésben. E mellett keresettek a felnőttképzések is. Az idén végzett diákok 90 százalékát felvették egyetemre vagy főiskolára.
Iskolai egyensapka, logarléc
- Az iskolatörténeti kiállításon az iskolában fellelhető emlékeket és a volt diákjaink által adományozott tárgyakat szeretnénk kiállítani. Schäffer Péter egykori tanulónk Szombathelyről egy iskolai egyensapkát küldött nekünk, ezt 1965 és 1969 között használták az intézményben. Meg lehet nézni, milyen remek minőség, a belsejébe varrott címke tanúsága szerint az 1892-ben alapított győri Peljó kalapüzlet készítette. Tartozott hozzá egy míves kitűző is. Emellett egykori pecsétnyomó, logarléc, 1953-as tustoll-készlet is a kiállítás részét képezik, ahogy számtalan régi fotó, tablókép - számolt be az előkerült nem mindennapi tárgyakról Józsa Tamás.
Híres volt tanulók
Legendás tanárok, igazgatók, munkája határozta meg az elmúlt időszakot. Dr. Benedetti Tibor építészmérnök, aki az életpályája során részt vett az Operaház felújításában és volt a Római Magyar Akadémia igazgatója is. Seffer József, aki az oktatás mellett több tankönyv szerzője volt, Ujvári Miklós gyakorlati oktatási vezető, aki a nemzetközi építész diákkonferenciákat útjára indította. Az egyes oktatók elnyert kitüntetései, elismerve kiemelkedő munkájukat: Németh László Díj, Podmaniczky Díj, Magyar Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozata kitüntetés) Pécsi Eszter Díj (több alkalommal), Bonis Bona díj, (több alkalommal) Győr oktatásügyéért díj, Miniszteri elismerő oklevelek.