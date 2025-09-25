Az elhunyt hercegre emlékeznek a kapuvári ÍzvadÁszok, sok közös emlékük van

Esterházy Antal herceg 89 éves korában hunyt el, szeptember 22-én. A herceg Fertődön élt, a család kastélyában számára biztosított lakosztályban. A kapuvári ÍzvadÁszok főzőcsapat is megemlékezett haláláról. "Isten nyugosztalja Esterházy Antal herceg urat! Versenyeink során több alkalommal is találkoztunk a herceg úrral. 2016-ban pedig az ÍzvadÁszok meghívására Kapuváron egy főzőversenyen, mint a zsűri dísztagja volt jelen városunkban!

Az ÍzvadÁszok főzőcsapat tagjai és herceg Esterházy Antal a kapuvári rendezvényen. Fotó: ÍzvadÁszok

Búcsúznak a hercegtől

Az ÍzvadÁszok több képet is feltöltöttek, melyekkel a hercegre emlékeznek. Sok közös emlékük van az arisztokratával.