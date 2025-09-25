2 órája
Az elhunyt hercegre emlékeznek a kapuvári ÍzvadÁszok, sok közös emlékük van
A kapuvári ÍzvadÁszok is elköszöntek a napokban elhunyt herceg Esterházy Antaltól. Közös programokra emlékeztek a feltöltött fotóikkal, melyeken Esterházy herceg is részt vett.
Esterházy Antal herceg 89 éves korában hunyt el, szeptember 22-én. A herceg Fertődön élt, a család kastélyában számára biztosított lakosztályban. A kapuvári ÍzvadÁszok főzőcsapat is megemlékezett haláláról. "Isten nyugosztalja Esterházy Antal herceg urat! Versenyeink során több alkalommal is találkoztunk a herceg úrral. 2016-ban pedig az ÍzvadÁszok meghívására Kapuváron egy főzőversenyen, mint a zsűri dísztagja volt jelen városunkban!
Búcsúznak a hercegtől
Az ÍzvadÁszok több képet is feltöltöttek, melyekkel a hercegre emlékeznek. Sok közös emlékük van az arisztokratával.