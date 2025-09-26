szeptember 26., péntek

Ismét őt választották

1 órája

Elismerték a szeretett győri orvost

Címkék#Dr Schmidt Péter#Radnóti úti#Semmelweis Egyetem

A Radnóti úti rendelőben gyógyító háziorvos országos elismerésben részesült.

Pardavi Mariann
Az agyevő amőba okozta halálesetről kérdeztük a szeretve tisztelt győri gyermekorvost, dr. Schmidt Pétert, aki a kézmosás jelentőségét hangsúlyozta.

Fotó: Csapó Balázs

Szeptember 19-én tartotta összejövetelét Budapesten a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete. A következő ciklusukra ismét dr. Schmidt Péter győri gyermek-háziorvost választották az országos lefedettséggel működő egyesület elnökének. Az eseményt a budapesti Semmelweis Egyetem Üllői úti székházában tartották. 

háziorvos
Dr. Schmidt Péter  gyermek- és háziorvos.
Fotó: Huszár Gábor archív

 

