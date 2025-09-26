Ismét őt választották
1 órája
Elismerték a szeretett győri orvost
A Radnóti úti rendelőben gyógyító háziorvos országos elismerésben részesült.
Az agyevő amőba okozta halálesetről kérdeztük a szeretve tisztelt győri gyermekorvost, dr. Schmidt Pétert, aki a kézmosás jelentőségét hangsúlyozta.
Fotó: Csapó Balázs
Szeptember 19-én tartotta összejövetelét Budapesten a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete. A következő ciklusukra ismét dr. Schmidt Péter győri gyermek-háziorvost választották az országos lefedettséggel működő egyesület elnökének. Az eseményt a budapesti Semmelweis Egyetem Üllői úti székházában tartották.
