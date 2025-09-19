szeptember 19., péntek

1 órája

Sámánok dobolnak Ménfőcsanakon? - Galéria, videó

Teljesen átlagos család gyermekei szaladgálnak a ménfőcsanaki ház udvarán. A kicsik szerencsések, hiszen háziállatok társaságában töltik az időt a friss levegőn. Valamiben azonban mégis különlegesek…

Venesz Klaudia
Sámánok dobolnak Ménfőcsanakon? - Galéria, videó

Nem szokványos a ménfőcsanaki otthon udvara, különleges, de szelíd háziállatokat tartanak.

Fotó: Krizsán Csaba

A városész otthonaiban jórészt családtagként kezelik a kiskedvenceket, legyen szó akár kutyáról, macskáról, vagy a madarakról. Ez utóbbiból jóval kevesebbet tartanak és a haszoncélú szárnyasokból is egyre kevesebb kapirgál a csanaki portákon. Hidvégi Vivienéknél viszont jócskán akad a háziállat gyanánt tartott, apró termetű selyemtyúkokból, de az udvar nem csak a látványos baromfiaktól igazán különleges.

háziállat emu csanak
Háziállatként élnek az apró szárnyasok a ménfőcsanaki portán.
Fotó: Krizsán Csaba

Kedvesen invitál be a család, a nagyfiú, Olivér illemtudóan kezet fog, üdvözöl, testvérei pedig körülöttünk csicseregnek. Büszkén vezetnek a telek hátsó részébe, amit megközelítve egyre hangosabb a dobszót hallunk.

Ezt az udvart különleges háziállatok lakják

Ami valóban nem táltosok, vagy varázslók hangszeréből ered, hanem a hátul csipegető emutól. Négy hatalmas futómadár lakja be a kertet, egyelőre egymástól elszeparálva, ugyanis egy hosszú összeszoktatáson kell átesniük, mielőtt csapatba lehet őket engedni. Valószínűleg ezért is feszültebb kicsit a légkör emuéknál – egymást izgatottan kerülgetik, de velünk, emberekkel barátságosak, sőt: egyenesen érdeklődőek.

Az emuk iránti szeretetünk egy különleges történettel indult. Egy alkalommal megkerestek minket egy sérült madár miatt, hogy be tudnánk-e fogadni és gondoskodnánk-e róla. Ez a találkozás indította el bennünk azt az érdeklődést és elhivatottságot, amely végül az emutartáshoz vezetett

- avatott be Hidvégi Vivien. A madár hamar a gyerekeik kedvence lett. Az egyéves tojó combcsontja deformálódott, amelyet műteni lehet, viszont a rehabilitáció sikerességének elég alacsony az esélye. Mivel az állat a beavatkozást követő két hétben nem állhat lábra, az újdonsült gazdái úgy döntöttek, nem vállalják a procedúrát, inkább biztosítják számára a méltóságteljes életet, amíg lehet.

A vastag héjat nem lehet átvilágítani, az élet jeleit más módon kutatják: füttyszóra mozdulnak a tojások.
Fotó: Krizsán Csaba

A ménfőcsanaki család tavaly nagy fába vágta a fejszéjét: megpróbálkoztak a keltetéssel is. A folyamatot végig dokumentálták, így láthattam, hogyan mozognak a különleges, sötétzöld színű tojásban lévő csibék a füttyszóra és azt is, hogyan dobják le magukról azt a vastag héjat, ami 52 napig inkubátorként működött. (Keltetőgépben valamivel gyorsabb a folyamat, a kakas 56 nap alatt költi ki a tojásokat.)

Hallgatom a lebilincselő információ-áradatot, közben az emuk érdeklődve forognak körülöttünk, egyikük még a kézből kínált akáclevelet is szívesen csipegeti. Beismerem, először kissé félelmetes a nagy, erős csőr látványa. Pedig ők nem is a csípéssel fejezik ki nemtetszésüket, inkább a rúgással adnak nyomatékot akaratuknak. Az erős combokat vékony alsó lábszár tarja, amelyek három, hegyes karmú ujjban végződnek.

Ez sem szokványos: a családban minden gyerekre jut egy kézzel nevelt patkány. Fotó: Krizsán Csaba

A csibékről közben előkerülnek az újabb felvételek: a család kutyusa, Mása féltve óvta a csíkos csipogókat, amelyek a legtöbb idejüket a gyerekek társaságában töltötték: a nagylány, Maja babusgatta őket, a legkisebb, Nolen pedig meseolvasással szórakoztatta a jövevényeket. Az állatokat aztán az iskolatársak is megismerhették a családi napon és táborozó gyerekeknek is megmutatták őket – lássuk be, így sokkal izgalmasabb minden környezetóra. A Ménfőcsanakon kelt csibék azóta elköltöztek, Vivienék pedig beszereztek négy felnőttet, jelenleg két tojó és két kakas alkotja a családot.

„Egy tojó egy kakast választ. Ha a kakas leül a tojásokra, de még párzási szezon van, a tojó továbbáll a következő kakasra. November-december környékén kezdenek el tojni, kettő-négy naponta, egy szezon alatt húsz-harminc tojást adnak” 

– mondta el Hidvégi Vivien, aki abban reménykedik, ezen a télen már a saját madarai költenek.

És, hogy mi lesz a sorsa a madaraknak? Bár az emu húsa zsírszegény, mindemellett fehérjében, vasban és ásványi anyagokban gazdag – tehát rendkívül kedvező tulajdonságokkal rendelkező vörös hús – Hidvégi Vivienéknél mégiscsak házikedvencek, és azok is maradnak...

Emucsalád lakik Ménfőcsanakon

Fotók: Krizsán Csaba

Az emuk tartása költséges, nem csak a takarmányozás tekintetében. Hidvégi Vivienék arra is ügyelnek, hogy az állatok biztonságban legyenek. Párjával mindketten az Audiban dolgoznak, tisztességes munkából tartják el a családjukat és az állatokat. A munkatársaik nagy érdeklődéssel fogadták a futómadarakat, az érkezésük óta többen családjukkal együtt látogatták meg a ménfőcsanaki minifarmot. Vivienék úgy vélik, az állattartásnak közösségteremtő ereje van, összehozza a családokat és az embereket.

 

kisalfold.hu videó

