Sámánok dobolnak Ménfőcsanakon? - Galéria, videó

A városész otthonaiban jórészt családtagként kezelik a kiskedvenceket, legyen szó akár kutyáról, macskáról, vagy a madarakról. Ez utóbbiból jóval kevesebbet tartanak és a haszoncélú szárnyasokból is egyre kevesebb kapirgál a csanaki portákon. Hidvégi Vivienéknél viszont jócskán akad a háziállat gyanánt tartott, apró termetű selyemtyúkokból, de az udvar nem csak a látványos baromfiaktól igazán különleges.

Háziállatként élnek az apró szárnyasok a ménfőcsanaki portán.

Fotó: Krizsán Csaba

Kedvesen invitál be a család, a nagyfiú, Olivér illemtudóan kezet fog, üdvözöl, testvérei pedig körülöttünk csicseregnek. Büszkén vezetnek a telek hátsó részébe, amit megközelítve egyre hangosabb a dobszót hallunk.

Ezt az udvart különleges háziállatok lakják

Ami valóban nem táltosok, vagy varázslók hangszeréből ered, hanem a hátul csipegető emutól. Négy hatalmas futómadár lakja be a kertet, egyelőre egymástól elszeparálva, ugyanis egy hosszú összeszoktatáson kell átesniük, mielőtt csapatba lehet őket engedni. Valószínűleg ezért is feszültebb kicsit a légkör emuéknál – egymást izgatottan kerülgetik, de velünk, emberekkel barátságosak, sőt: egyenesen érdeklődőek.

Az emuk iránti szeretetünk egy különleges történettel indult. Egy alkalommal megkerestek minket egy sérült madár miatt, hogy be tudnánk-e fogadni és gondoskodnánk-e róla. Ez a találkozás indította el bennünk azt az érdeklődést és elhivatottságot, amely végül az emutartáshoz vezetett

- avatott be Hidvégi Vivien. A madár hamar a gyerekeik kedvence lett. Az egyéves tojó combcsontja deformálódott, amelyet műteni lehet, viszont a rehabilitáció sikerességének elég alacsony az esélye. Mivel az állat a beavatkozást követő két hétben nem állhat lábra, az újdonsült gazdái úgy döntöttek, nem vállalják a procedúrát, inkább biztosítják számára a méltóságteljes életet, amíg lehet.

A vastag héjat nem lehet átvilágítani, az élet jeleit más módon kutatják: füttyszóra mozdulnak a tojások.

Fotó: Krizsán Csaba

A ménfőcsanaki család tavaly nagy fába vágta a fejszéjét: megpróbálkoztak a keltetéssel is. A folyamatot végig dokumentálták, így láthattam, hogyan mozognak a különleges, sötétzöld színű tojásban lévő csibék a füttyszóra és azt is, hogyan dobják le magukról azt a vastag héjat, ami 52 napig inkubátorként működött. (Keltetőgépben valamivel gyorsabb a folyamat, a kakas 56 nap alatt költi ki a tojásokat.)