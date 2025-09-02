Szabadság
1 órája
Bezárt a győri étterem, de nem kell megijedni, hamarosan újra kinyit
Szabadság miatt bezárt a győri Havanna étterem. A szabadhegyi vendéglátóhely szeptember 11-én nyit ki újra.
A Havanna étterem szabadság miatt bezárt.
A győr-szabadhegyi Havanna étterem kis időre leállt, ahogyan arról közösségi felületén tájékoztatta vendégeit: szeptember 10-ig szabadságra ment a személyzet. A nyitás szeptember 11-én, 12 órakor lesz.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre