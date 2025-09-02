szeptember 2., kedd

Szabadság

1 órája

Bezárt a győri étterem, de nem kell megijedni, hamarosan újra kinyit

Szabadság miatt bezárt a győri Havanna étterem. A szabadhegyi vendéglátóhely szeptember 11-én nyit ki újra.

Bezárt a győri étterem, de nem kell megijedni, hamarosan újra kinyit

A Havanna étterem szabadság miatt bezárt.

A győr-szabadhegyi Havanna étterem kis időre leállt, ahogyan arról közösségi felületén tájékoztatta vendégeit: szeptember 10-ig szabadságra ment a személyzet. A nyitás szeptember 11-én, 12 órakor lesz.

