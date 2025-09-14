szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

17°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatoslottó

2 órája

Ezzel a hat számmal lehetett volna milliomos

Címkék#Szerencsejáték Zrt#nyeremény#közlemény

Kisorsolták a hatoslottó nyerőszámait.

Kisalföld.hu
Ezzel a hat számmal lehetett volna milliomos

A Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint a 37. héten a hatoslottó nyerőszámai a következők:

1 (egy)

11 (tizenegy)

15 (tizenöt)

18 (tizennyolc)

22 (huszonkettő)

34 (harmincnégy)

Nyeremények

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 20 darab, nyereményük egyenként 577 145 forint;

4 találatos szelvény 1153 darab, nyereményük egyenként 10 010 forint;

3 találatos szelvény 20 893 darab, nyereményük egyenként 3360 forint.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu