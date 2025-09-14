Hatoslottó
Ezzel a hat számmal lehetett volna milliomos
Kisorsolták a hatoslottó nyerőszámait.
A Szerencsejáték Zrt. közleménye szerint a 37. héten a hatoslottó nyerőszámai a következők:
1 (egy)
11 (tizenegy)
15 (tizenöt)
18 (tizennyolc)
22 (huszonkettő)
34 (harmincnégy)
Nyeremények
6 találatos szelvény nem volt.
5 találatos szelvény 20 darab, nyereményük egyenként 577 145 forint;
4 találatos szelvény 1153 darab, nyereményük egyenként 10 010 forint;
3 találatos szelvény 20 893 darab, nyereményük egyenként 3360 forint.
