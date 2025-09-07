szeptember 7., vasárnap

Sorsoltak

44 perce

Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait és nyereményeit!

Mutatjuk a hatoslottó nyerőszámait és nyereményeit!

Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 36. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

hatoslottó
Hatoslottó: E héten sem volt telitalálatos szelvény. Fotó: Kisalföld-archívum

 

Nyerőszámok:

4, 9, 13, 23, 25, 30.

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt.

5 találatos szelvény 70 darab, nyereményük egyenként 149.405 forint;

4 találatos szelvény 2317 darab, nyereményük egyenként 4.515 forint;

3 találatos szelvény 28.605 darab, nyereményük egyenként 2225 forint.


 

 

