A megújult hatoslottó csütörtöki nyerőszámait mutatjuk

A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.

Kisalföld.hu

Megújult a hatoslottó: szeptembertől az eddigi heti egy helyett kétszer, csütörtökön és vasárnap is sorsolnak.

hatoslottó
A hatoslottó csütörtöki nyerőszámai. Forrás: Szerencsejáték Zrt.

A hatoslottó nyerőszámai:

  • 7 (hét)
  • 10 (tíz)
  • 21 (huszonegy)
  • 29 (huszonkilenc)
  • 33 (harminchárom)
  • 42 (negyvenkettő)
  • Nyeremények:
  • 6 találatos szelvény nem volt.
  • 5 találatos szelvény 44 darab, nyereményük egyenként 178 855 forint;
  • 4 találatos szelvény 1512 darab, nyereményük egyenként 5205 forint;
  • 3 találatos szelvény 20 362 darab, nyereményük egyenként 2350 forint.
