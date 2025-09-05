Szerencsejáték
3 órája
A megújult hatoslottó csütörtöki nyerőszámait mutatjuk
A Szerencsejáték Zrt. honlapján olvasható tájékoztatás szerint a következő számokat húzták ki.
Megújult a hatoslottó: szeptembertől az eddigi heti egy helyett kétszer, csütörtökön és vasárnap is sorsolnak.
A hatoslottó nyerőszámai:
- 7 (hét)
- 10 (tíz)
- 21 (huszonegy)
- 29 (huszonkilenc)
- 33 (harminchárom)
- 42 (negyvenkettő)
- Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt.
- 5 találatos szelvény 44 darab, nyereményük egyenként 178 855 forint;
- 4 találatos szelvény 1512 darab, nyereményük egyenként 5205 forint;
- 3 találatos szelvény 20 362 darab, nyereményük egyenként 2350 forint.
