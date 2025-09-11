Éltető vizeink
19 perce
Hatalmas kincs a víz Győr-Moson-Sopronban is, becsüljük meg
A csapvíz értékeiről írt a Pannon-Víz.
A vízminőség kiemelkedő a Kisalföldön: a Pannon-Víz Zrt. működési területén
- nagy részben partiszűrésű és mélyfúrású kutakból állítják elő az ivóvizet,
- ahol a vízbázisok védelme kiemelkedően magas.
- Az üzemelési területen található karsztvizes forrásokból termelt nyersvíz is.
Folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget, a megfelelő ásványi anyagokat teljes mértékben tartalmazzák vizeink. Nem szükséges kezelni a vizet, sem forralás, sem házi szűrő beépítése nem szükséges.
Egy liter csapvíz ára töredéke a palackozott víznek, emellett sokkal kisebb az ökológiai lábnyoma.
Fontos, hogy megbecsüljük azt, ami most még természetesnek tűnik. Mert víz nélkül nincs élet! - írták honlapjukon zárásként.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre