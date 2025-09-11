Hatalmas kincs a víz Győr-Moson-Sopronban is, becsüljük meg

A vízminőség kiemelkedő a Kisalföldön: a Pannon-Víz Zrt. működési területén

nagy részben partiszűrésű és mélyfúrású kutakból állítják elő az ivóvizet,

ahol a vízbázisok védelme kiemelkedően magas.

Az üzemelési területen található karsztvizes forrásokból termelt nyersvíz is.

Folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget, a megfelelő ásványi anyagokat teljes mértékben tartalmazzák vizeink. Nem szükséges kezelni a vizet, sem forralás, sem házi szűrő beépítése nem szükséges.

Egy liter csapvíz ára töredéke a palackozott víznek, emellett sokkal kisebb az ökológiai lábnyoma.

Fontos, hogy megbecsüljük azt, ami most még természetesnek tűnik. Mert víz nélkül nincs élet! - írták honlapjukon zárásként.