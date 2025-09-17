Használatiminta-oltalmat nyert el a Széchenyi István Egyetem kutatói által fejlesztett orvosi közvetítőrendszer

A Széchenyi István Egyetem évek óta kiváló kapcsolatot ápol a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházzal, amelynek köszönhetően a felek számos egészségtechnológiai projektben működnek együtt. Nemrég egy digitális szintlépést lehetővé tevő fejlesztés ért jelentős mérföldkőhöz: az egyetem Digitális Fejlesztési Központjának MedTech & SportTech divíziója használatiminta-oltalmat kapott multimédiás közvetítőrendszerére.

Dr. Villányi Balázs, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház orvosigazgatója, dr. Prukner Péter, a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központ MedTech & SportTech divízióvezetője és dr. Szepesváry Zsolt, a Petz-kórház urológiai osztályvezető főorvosa, az egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának fejlesztési dékánhelyettese a közvetítőeszközzel.

Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

A műtéti stream-platform lényege, hogy minimál invazív, endoszkópos, laparoszkópos műtéteket képes valós időben közvetíteni a kórház belső hálózatán, hozzájárulva az egészségügyi dolgozók tudásának bővítéséhez. A lehetőség megkönnyíti az oktatást és lényegesen csökkenti a műtétmegfigyelés logisztikai terheit. Az innováción közel három éve dolgoznak az egyetem szakemberei, akik a Petz-kórház szakmai támogatásával már számos sikeres közvetítést végeztek.

„A rendszer előnye, hogy nem csupán az orvostechnikai eszköz képét közvetíti, hanem a műtétet végző orvos tevékenységét is láthatóvá teszi, ami nagymértékben megkönnyíti az oktatási folyamatot” – mondta el dr. Prukner Péter, a Digitális Fejlesztési Központ MedTech & SportTech divízióvezetője. Hozzátette: eddig nagyrészt urológiai beavatkozások streamjére került sor, de az eszköz bármely szakterület műtétjeinek közvetítésére képes. Emellett számos különböző videó- és audióbemenettel rendelkezik, így akár egyszerre több műszer is csatlakoztatható rá. Elárulta: ugyan egyelőre csak a fejlesztés prototípusát állították elő, de már dolgoznak a továbbfejlesztésen, illetve keresik az értékesítési lehetőségeket is.

„A Digitális Fejlesztési Központban arra törekszünk, hogy valós piaci igényeket szolgáljunk ki fejlesztéseinkkel, amelyeket szellemi alkotásokként be is nyújtunk a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához az egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködés Központjának (FIEK) segítségével. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy ezzel is támogassuk az intézmény tudományos fejlődését és nemzetközi elismertségét. Óriási siker számunkra, hogy idén már nyolc szellemi alkotás ismertetése történt meg, három esetben pedig már a szabadalmi bejelentés is folyamatban van” – részletezte Vadász-Kalocsai Szilvia, a központ nemzetközi szakértője. Az egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában innovációs területen PhD-tanulmányokat folytató szakember elárulta: céljuk a fejlesztések iparjogvédelmének nemzetközi szintre emelése, illetve a szellemi alkotások értékesítése a gazdaság, az ipar vagy az akadémiai világ számára.