Érdekes program
1 órája
Leopard és Gidrán harceszközök testközelből - Győrben találkozhatsz velük!
Szeretnéd testközelből megismerni a tatai Klapka György 1. Páncélosdandár korszerű harceszközeit? Most itt a lehetőség találkozni Leopard 2A7HU harckocsival és Gidrán páncélozott harcjárművel!
Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat részeként szeptember 19-én Győrben, az ETO Park parkolójában találkozhatsz PzH 2000 önjáró löveggel, Leopard 2A7HU harckocsival és Gidrán páncélozott harcjárművel.
Helyszín: Győr, ETO Park parkoló
Időpont: 09. 19. 08:00–18:00
