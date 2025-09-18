szeptember 18., csütörtök

Leopard és Gidrán harceszközök testközelből - Győrben találkozhatsz velük!

Címkék#harckocsi#Klapka György 1 Páncélosdandár#harceszköz#program

Szeretnéd testközelből megismerni a tatai Klapka György 1. Páncélosdandár korszerű harceszközeit? Most itt a lehetőség találkozni Leopard 2A7HU harckocsival és Gidrán páncélozott harcjárművel!

Kisalföld.hu

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat részeként szeptember 19-én Győrben, az ETO Park parkolójában találkozhatsz PzH 2000 önjáró löveggel, Leopard 2A7HU harckocsival és Gidrán páncélozott harcjárművel.

Helyszín: Győr, ETO Park parkoló

Időpont: 09. 19. 08:00–18:00

Forrás: MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred/Facebook

 

 

