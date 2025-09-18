szeptember 18., csütörtök

Czuppon Tamás marad a Hansági Múzeum igazgatója

Hansági Múzeum

A Hanság Múzeum igazgatói tisztségére pályázatot írtak ki. Egyedüli jelentkező Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum jelenlegi vezetője, aki 2030 novemberéig újabb megbízatást kapott a képviselő testülettől.

Mészely Réka

Szeptemberi ülésén a Hansági Múzeum igazgatói tisztségére kiírt pályázatról is döntöttek a mosonmagyaróvári képviselők. A pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, Czuppon Tamás az intézmény jelenlegi igazgatója nyújtotta be pályázatát.

A Hansági Múzeum élén marad

A Véleményező Munkacsoport a pályázót szeptember 1-jén tartott ülésén hallgatta meg, és egyhangúlag támogatta a pályázó kinevezését. A Humán Ügyek Bizottság szeptember 15-i ülésén szintén meghallgatta Czuppon Tamást és egyhangúlag támogatta a pályázó kinevezését.

Iváncsics János, a Fidesz-frakcióvezetője örömét fejezte, hogy egy rendkívül agilis és szakmailag magas szinten levő vezető adta be a pályázatát, a frakció támogatja újbóli kinevezését. Szabó Miklós is megerősítette, hogy immár rutinos, agilis vezető irányíthatja tovább a Hansági Múzeumot, munkáját támogatják.

Czuppon Tamás 2020-ban váltotta Székely Zoltánt az igazgatói tisztségben. Most november 20-tól 2030. november 19-ig terjedő határozott időre töltheti be ismételten az igazgatói állást – erről döntöttek egyhangúan a szeptemberi ülésen a képviselők. 

 

