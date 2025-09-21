Hamarosan indul az Idősek Hete programsorozat Győrben

A programsorozat célja, hogy a szépkorúak számára változatos kulturális, közösségi és egészségmegőrző lehetőségeket biztosítson, valamint, hogy az egész város közösen ünnepelje és értékelje a generációk közötti összetartozást.

Forrás: gyor.hu

A rendezvény fő szervezője a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, valamint a Generációk Művelődési Háza, ahol a hét során számos esemény zajlik majd.

A nyugdíjasok számára minden program ingyenes, a részvétel azonban több esetben regisztrációhoz kötött.

A hét elején a Generációk Házában kézműves foglalkozások, retro kvízek és örömtáncok várják az érdeklődőket. Október 1-jén első alkalommal rendezik meg a Nyugdíjas Börzét, ahol tematikus kiállítás és előadások segítik az időskori életminőség javítását. Kósa Roland alpolgármester és Dr. Laczkovits-Takács Tímea, az Idősügyi Tanács elnöke köszönti majd a résztvevőket a Nyugdíjas Klubok házában.

Az Idősek Világnapját október 2-án ünneplik a Városháza dísztermében. Az eseményen Pintér Bence polgármester mond köszöntőt, és átadják az idősügy területén aktív szépkorúaknak járó elismeréseket. A programot a Győri Nemzeti Színház művészeinek előadása teszi ünnepélyesebbé.

A hét további napjain városházi idegenvezetés, filmklub, Alzheimer Café és ingyenes egészségügyi szűrések várják a résztvevőket. A zárónapon, október 6-án kerül sor a Nyugdíjas Egyetem előadására a Városi Egyetemi Csarnokban, ahol Dr. Tóth Péter szociológus, történész, egyetemi docens tart előadást. A József Attila Művelődési Házban 15 órakor nyílik a XVI. Alkotó Nyugdíjasok Kiállítása.

Az Idősek Hete minden évben kiemelt alkalom Győr kulturális életében, hiszen lehetőséget ad a közösségi élmények megélésére, a tapasztalatok megosztására és az aktív időskor fontosságának hangsúlyozására.

A nyolc helyszínen megvalósuló 17 program mindegyike ingyenes a nyugdíjasok számára.

- írta a gyor.hu közleményében.

A teljes programsorozatot az alábbi plakáton tudja megnézni: