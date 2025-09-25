Rendőrök vitték el az orvost a kapuvári kórházból, úgy tudjuk, receptekért fogadott el hálapénzt a doktor

Bilincsben vittek el egy orvost a közelmúltban a kapuvári Lumniczer kórházból, a kisalfold.hu információi szerint hálapénzt fogadott el betegeitől és valaki lebuktatta a doktort. A rendőrségtől kértünk tájékoztatást. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályán megtudtuk, hogy vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt valóban indítottak büntetőeljárást egy kapuvári orvossal szemben. A nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem közölt a főkapitányság. A Lumniczer kórházban felfüggesztették az érintett gyógyítót, aki információink szerint hálapénzért írt recepteket.

A kapuvári Lumniczer kórházban praktizált az orvos, akit vesztegetés, hálapénz elfogadásával gyanúsítanak. Fotó: Lumniczer kórház

Vesztegetés, hálapénz gyanúja Lumniczer kórházban

Úgy tudjuk, elsősorban receptek felírásáért fogadott el kisebb összegeket, esetenként öt-, tíz-, húszezer forintot. Állítólag így történt ez az utolsó esetnél is, amikor a pénzt átadó beteg rögzítette a történteket és feljelentést tett.

Dr. Benedek Zoltán, a Lumniczer Sándor Kórház főigazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy az eljárás alá vont kollégát a hatályos rendeletek szerint a munkavégzés alól felfüggesztették. Rákérdeztünk, hogy a betegellátásban okoz-e fennakadást az orvos kiesése?

– Pillanatnyi nehézséget okozott, de mivel nem nagy forgalmú szakrendelésről van szó, sikerül áthidalni. Felvettem a kapcsolatot a szomszédos kórházakkal, melyek segítenek. A betegek ellátása így gyakorlatilag zavartalan és mielőbb szeretnénk pótolni a szakorvost - fogalmazott dr. Benedek Zoltán.

Nem olyan régen a győri Petz kórházban is történt hasonló eset, abban több orvos is gyanúsítottá vált.