Segítség a bajban

3 órája

Halálos buszbaleset a 81-esen: pénzt gyűjtenek a tragédia abdai áldozatainak

Szeptember 15-én autó ütközött busszal a Győr közelében: a balesetet egy férfi nem élte túl, hárman pedig súlyosan megsérültek. Az abdaikat megérintette a súlyos baleset, gyűjtést szerveznek.

Kisalföld.hu

A frontális baleset során az Opelben utazó négy ember közül három súlyosan megsérült, a sofőr pedig életét vesztette. A buszon utazók közül senki sem sérült meg – írtuk a halálos buszbalesetről szóló korábbi cikkünkben.

Halálos buszbaleset győr baleset abda
Halálos buszbaleset: az Opelben utazó négy ember közül három súlyosan megsérült, a sofőr pedig életét vesztette.  Fotó: Csapó Balázs - archív
Forrás:  MW Archívum

Abda önkormányzata pénzadomány gyűjtést szervez a 2025. szeptember 15-én hajnalban Győr térségében történt közlekedési baleset három abdai kötődésű károsultja, illetve családjuk megsegítésére.

Segítség a halálos buszbaleset károsultjainak

Ebből a célból az önkormányzat létrehozta az alábbi számlaszámú alszámlát:

 11737007-15366595-10130005 

Az erre történő befizetéseket 2025. október 31-ig gyűjtjük 

– olvasható Szabó Zsolt, abdai polgármester posztjában, amelyet a helyi Facebook csoportban tett közzé. 

 

