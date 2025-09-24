4 órája
Borzalmas tragédiák - Két nap alatt két halálos baleset történt az M1-es autópályán
Szerdán ismét súlyos baleset történt az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében, a 71-es km-nél. Az Országos Mentőszolgálat portálunknak megerősítette: egy férfi hunyt el. Két nap alatt két halálos baleset történt az M1-es autópályán.
Mint arról portálunkon beszámoltunk: súlyos baleset történt szerdán az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében, a 71-es km-nél. Két jármű ütközött össze. A rendőrök a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a közlekedők legkésőbb a 67-es kilométerszelvénynél, a tatai kihajtónál tudják elhagyni az autópályát, és a 85-ös kilométerszelvénynél tudnak visszatérni az érintett útszakaszra. Információink szerint halálos baleset történt.
Halálos baleseteket: két nap alatt ketten hunytak el az M1-es autópályán
Az Országos Mentőszolgálat portálunknak megerősítette, a szerdai balesetnek halálos áldozata van. Portálunk érdeklődésére elmondták: a helyszínen a mentők egy férfi halálának tényét állapították meg.
15:40: Az MKIF tájékoztatása szerint a pályazár véget ért a sztrádán. Mint írják: mindkét sáv járható, de a torlódás továbbra is 14 km-es.
Mint arról a kisalfold.hu-n olvashattak: kedden szintén halálos baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata térségében, a Remeteségi pihenő előtt, ahol egy bolgár rendszámú Renault Master rohant hátulról egy kamionba. Két jármű ütközött össze az M1 autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 66-os kilométerszelvénynél. A balesetet okozó járművezető olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt.
Két nap alatt két halálos baleset történt a sztrádán, nem messze egymástól. A keddi baleset a 66-os kilométerszelvénynél történt a Remeteségi pihenő előtt, még szerdai szörnyű tragédia a 71-es km-nél Tata térségében. Vigyázzunk az utakon!
