Borzalmas tragédiák - Két nap alatt két halálos baleset történt az M1-es autópályán

Mint arról portálunkon beszámoltunk: súlyos baleset történt szerdán az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Tata térségében, a 71-es km-nél. Két jármű ütközött össze. A rendőrök a helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a közlekedők legkésőbb a 67-es kilométerszelvénynél, a tatai kihajtónál tudják elhagyni az autópályát, és a 85-ös kilométerszelvénynél tudnak visszatérni az érintett útszakaszra. Információink szerint halálos baleset történt.

Két nap alatt két halálos baleset történt a sztrádán, nem messze egymástól. A keddi baleset a 66-os kilométerszelvénynél történt a Remeteségi pihenő előtt, még szerdai szörnyű tragédia a 71-es km-nél Tata térségében.

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW archív

Halálos baleseteket: két nap alatt ketten hunytak el az M1-es autópályán

Az Országos Mentőszolgálat portálunknak megerősítette, a szerdai balesetnek halálos áldozata van. Portálunk érdeklődésére elmondták: a helyszínen a mentők egy férfi halálának tényét állapították meg.