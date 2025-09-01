40 perce
A krumplipucolástól a kapitányi rangig hosszú út vezetett - fotók
A hét végén jubileumi Duna napot rendezett a Gönyüi Honismereti Egylet, amely idén ünnepeli fennállásának 20. évfordulóját. Két évtizeddel ezelőtt az a cél vezérelte az alapítókat, hogy megőrizzék és továbbadják a helyi hajósélet örökségét. A gönyűi hajósok messze földön keresettek.
Húsz évvel ezelőtt lelkes patrióták létrehozták a Gönyüi Honismereti Egyletet. Azóta emlékek gyűltek össze, élettörténetek kaptak méltó helyet -és a település hagyományai megerősödtek. Elkészült az elhunyt hajósok emlékét őrző Kopjafa a temetőben, ahol minden évben megemlékeznek az elhunyt hajósokról, felállították a Duna partján az országban egyedül álló, 15 méter magas hajós árbócot, melyen a Duna menti országok zászlaját lobogtatja a szél. Elkészült a Gönyűi Hajóskrónika című könyv, amely a hajózás történetét, a gönyűi hajósok munkáját, életét, az itt élők és a Duna kapcsolatát mutatja be, csakúgy mint a páratlan gazdagságú hajósmúzeum, az Élet a Duna partján című helytörténeti kiállítás. A nagy szívóssággal, kitartással gyűjtött anyag folyamatosan bővül, mert a látogatók látva a csodás kiállítást, egyre-másra ajánlanak fel egy-egy becses családi ereklyét, mert látják: itt jó helyen van. A múzeum előtti horgony, a mögötte kiállított hajó, a hagyományos Duna-nap és a hajós mise megrendezése, a koszorúzás a Duna áldozatainak emlékére, a hajós bál visszahozása, mind mind őrzi a hajós település emlékeit ezzel összehozza a falu közösségét.
Hajósok lepték el a települést
A jubileumi Duna nap szombaton hajós reggelivel kezdődött. Sorra érkeztek a falu központjában álló Pajtában megterített asztalokhoz a régebben és a most szolgálatot teljesítő hajósok. Nagy ölelések, mosolyok, egymás ugratása fogadta a rég nem látott volt kollégákat, de ugyanolyan örömmel fogadták a jeles napon hajóikkal szolgálatot vállaló hajósokat is. Mert a Duna összeköt – tartják a faluban.
Amikor meghallottam, hogy sok régi hajós regisztrált a hajós reggelire, megörültem. Na, végre, milyen jó történeteket fogok én hallani erről a kevésbé ismert hajós világról. Hát... egy kicsit csalódtam. Mert igaz, hogy nagy örömmel üdvözölték a régi gönyűi cimborákat, csakhogy ők fél szavakból is értették egymást. Aztán lassan mégis csak ki tudtam néhány történetet csalni a régi hajósokból.
A család génjeiben hordozza a hajós életet
Egy Budapest mellett élő hajós azt mesélte, hogy édesanyja gönyűi, gyerekként a nyarakat a faluban töltötte.
– Könyvet tudnék írni az emlékeimről. Hét éves koromtól szüleim minden nyáron Budapesten felültettek a buszra és itt várt a nagymama. Leszálltam és elvegyültem a helyi gyerekek között, egy hónapig meg sem látszott, hogy én nem idevaló vagyok. Mondták is a helyiek néhány éve, hogy én igazi gönyűi vagyok – mesélte Márton László. Mint megállapítottam, ha valakinek köze volt a településhez, annak szinte egyenes útja vezetett a hajózáshoz. László unokatestvérei is ugyanezt a pályát választották.
– Élt az utcánk végében egy bácsi, Lehelvári János. Nagy halász volt, tőle és a többi gyerektől tanultam meg úszni, csónakázni, halászni – emlékezett vissza a gyerekkori szép napokra, amelyek mindörökre Gönyűhöz kötik. László 18 évesen matrózként kezdte a vizi életet, végigjárta a ranglétrát. A Fekete-tengertől Hollandiáig végighajózta a Dunát, főként áruszállító hajókon szolgált, 21 évet töltött a MAHART-nál. – Rengeteget bőröndöztem, vonatoztam, buszoztam, ugyanis ahonnan indult a hajó, oda el kellett menni, onnan haza kellett jutni. 10-12 órákat ingáztunk – mesélte László. Kérdés, hogy a mai fiatalok vállalnák-e ezt a munkát.
A krumlipucolástól a kapitányi székig
Bár jókedvűen ugratták egymást a hajósok reggeli közben, mégis mindenki egy szép szál "legényt" ajánlgatott kaland mesélésre. Úgy mondták: meséljen a jókedélyű Botyi, mert ebben is nagyon jó. Botyi, azaz Botyánszky Mihály, Misi ugyan nem gönyűi, de mint az asztalnál ülők többségének, neki is az apukája hajós volt.
Gyerekként Siófokon a MAHART gyereküdülőjében ismerkedtünk meg 7-8 évesen. Minden évben mentünk, a barátság megmaradt már 60 éve. Mindegyikünk hajós lett, de az élet egy kicsit szétszakított bennünket, mindenki másfelé dolgozott. Én szerettem volna hentes vagy trafikos lenni, de ez nem jött össze
– viccelődött Misi, mutatva, hogy nem véletlenül tartják a társaság tréfamesterének.
–Nagyon rossz gyerek voltam, és 15 éves koromban már hajóra kerültem, hajósinasnak. Akkor volt még Komáromban hajós iskola, amit a MAHART működtetett. Oda kerültem az általános iskola után. Én voltam az utolsó hajósinas, mert azután megszüntették – idézte fel a kezdeteket Misi, majd arra a kérdésre, hogy mit is csinált egy hajósinas, elmesélte.
– Beosztottak a szakácsnők mellé krumplit pucolni. Annyi előnyöm származott ebből, hogy 16 éves koromra mindent tudtam főzni. Amikor matróz voltam, reggel felkeltünk, megkaptuk a feladatot, mit kell takarítani. Délig takarítottunk, aztán mentem segíteni a konyhára. Ebéd után hajós munkák, kötélt karbantartása, csatok készítése, festés, karbantartás következett. Kis pihenő után jött az őrszolgálat. Estére, éjszakára beosztottak bennünket. Minden este máshol vetettünk horgonyt, aki nem volt őrségben, kimehetett a városba. Úgy érzem, sok mindent megismertem a Duna menti országokat. Aztán szép lassan matróz, majd fedélzetmester lettem, esti tagozaton leérettségiztem, aztán hajóvezetői, hadnagyi végzettséget szereztem, majd 1996-ban kapitány lettem. 1973-tól 1996-ig, 23 évig tartott az út.
Végigjártam mindent, szolgáltam mindenféle hajón:
- vontatón,
- tolón,
- az utolsó 30 évemet pedig személyhajón.
A gönyűi vonalon is sokat jártam, de belefáradtam, aztán a Dunakanyarban szolgáltam. Két és fél éve mentem nyugdíjba.
Egy munkahelyen, a MAHART-nál 50 év 220 nap szolgálati viszonyom volt – összegezte a tapasztalt hajós
Így már persze érthető, miért ismeri mindenki Misit avagy Botyit. Szinte nincs olyan hajós, akivel ne dolgozott volna, de pontosan meg tudta mondani, kivel, mikor, hol dolgozott.
Botyánszky Mihály egy jégtörő hajóval érkezett Gönyűre. A Magyar Hajózásért Egyesülettel jött, akik a régi hajók, hajós emlékek megóvása, megőrzése miatt alakultak meg. Megmentették az enyészettől az első jégtörő hajót, ami a háború után épült, aztán 2008 környékén nyugdíjazták, az egyesület pedig 2012 óta üzemelteti. Önkéntesek őrizték meg, lefestették, karbantartják. Különleges feladatokra használják, mint például a gönyűi Duna napon az érdeklődők szállítása.