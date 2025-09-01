A krumplipucolástól a kapitányi rangig hosszú út vezetett - fotók

Húsz évvel ezelőtt lelkes patrióták létrehozták a Gönyüi Honismereti Egyletet. Azóta emlékek gyűltek össze, élettörténetek kaptak méltó helyet -és a település hagyományai megerősödtek. Elkészült az elhunyt hajósok emlékét őrző Kopjafa a temetőben, ahol minden évben megemlékeznek az elhunyt hajósokról, felállították a Duna partján az országban egyedül álló, 15 méter magas hajós árbócot, melyen a Duna menti országok zászlaját lobogtatja a szél. Elkészült a Gönyűi Hajóskrónika című könyv, amely a hajózás történetét, a gönyűi hajósok munkáját, életét, az itt élők és a Duna kapcsolatát mutatja be, csakúgy mint a páratlan gazdagságú hajósmúzeum, az Élet a Duna partján című helytörténeti kiállítás. A nagy szívóssággal, kitartással gyűjtött anyag folyamatosan bővül, mert a látogatók látva a csodás kiállítást, egyre-másra ajánlanak fel egy-egy becses családi ereklyét, mert látják: itt jó helyen van. A múzeum előtti horgony, a mögötte kiállított hajó, a hagyományos Duna-nap és a hajós mise megrendezése, a koszorúzás a Duna áldozatainak emlékére, a hajós bál visszahozása, mind mind őrzi a hajós település emlékeit ezzel összehozza a falu közösségét.

Gönyű, a hajós település.

Hajósok lepték el a települést

A jubileumi Duna nap szombaton hajós reggelivel kezdődött. Sorra érkeztek a falu központjában álló Pajtában megterített asztalokhoz a régebben és a most szolgálatot teljesítő hajósok. Nagy ölelések, mosolyok, egymás ugratása fogadta a rég nem látott volt kollégákat, de ugyanolyan örömmel fogadták a jeles napon hajóikkal szolgálatot vállaló hajósokat is. Mert a Duna összeköt – tartják a faluban.

Hajós reggelivel kezdődött a Duna nap.

Fotó: Gönyű facebook

Amikor meghallottam, hogy sok régi hajós regisztrált a hajós reggelire, megörültem. Na, végre, milyen jó történeteket fogok én hallani erről a kevésbé ismert hajós világról. Hát... egy kicsit csalódtam. Mert igaz, hogy nagy örömmel üdvözölték a régi gönyűi cimborákat, csakhogy ők fél szavakból is értették egymást. Aztán lassan mégis csak ki tudtam néhány történetet csalni a régi hajósokból.

A gyerekkoruk óta egymást ismerő hajósok félszavakból is értik egymást.

A család génjeiben hordozza a hajós életet

Egy Budapest mellett élő hajós azt mesélte, hogy édesanyja gönyűi, gyerekként a nyarakat a faluban töltötte.