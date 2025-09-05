Hagyományőrző Szigetközi Szatyor vásár

Hagyományőrző vásárt szervez a Szigetközi Szatyor és a Halászi Hagyományőrző Egyesület Halásziban a Dunaparton és a Parti Csárda melletti fás ligetben szeptember 6-án, szombaton 8-13 óra között. A kedvenc árusaink portékái mellett megtaláljuk a helyi hagyományőrzőket, akik visszarepítenek mindenkit az elfeledettnek hitt magyar hagyományokba, de érkeznek betyárok, a Kajárpéci Vízirevü, a Sárarany Együttes, lesz szalma ugrálóvár, óriás fajátékok és hagyományőrző babakonyha, faműves és korongozás is.