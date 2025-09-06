1 órája
55 vásározó hozta el portékáit Halásziba - képgaléria
Színes programokkal várták a látogatókat szombaton Halásziba a Szigetközi Szatyor és a helyi hagyományőrző egyesület szervezésében. A hagyományőrzés jegyében kulcsos kalácsok versenyeztek, számos régi eszközt lehetett kipróbálni.
Halásziban egész nap programokkal kedveskedtek a látogatóknak. A Halászi Hagyományőrző Egyesület Galgóczi Attila elnök tájékoztatása szerint fotópályázatot hirdetett környezetünk témában diákoknak. A felhívásra 22 alkotás érkezett. Dr. Horváth József halászi értékeiről tartott előadást a régi iskolában. Közben a halászi Duna-parton szervezték meg a hagyományőrző Szigetközi Szatyor vásárt.
Hagyományok elevenedtek meg
– A hagyományos játszóházunkat hoztuk el a vásárba. A gyerekek kipróbálhatták a mosást száz éve használt szappannal, sulykolóval, mángorlóval, és régi ruhadarabokat is hoztunk. Nagyon népszerű a babakonyha, amit falvédőkkel dekoráltunk, a régi famérleg, az ügyességi játékok között a csúzli, a patkódobás, a gabonaválogatás, darálással. Fontos, hogy minden helyszínen egy felnőtt és egy gyermek állt, akik megmutatták, hogyan is működnek az eszközök. Régen ezeket hosszú időre készítették, értéket képviseltek, most is vigyázunk rájuk – húzta alá Galgóczi Attila.
Nézze meg a helyszínen készült galériánkat:
Mintegy hatvan vásározó hozta el portékáit HalászibaFotók: Kerekes István
Egészen decemberig lesznek vásárok
A helyszínen fafaragók is bemutatkoztak, akik szintén elhoztak sok használt eszközt.
– A Halászi Hagyományőrző Egyesület és a helyi önkormányzat meghívására érkeztünk a szigetközi településre, mintegy 55 vásározó hozta el portékáit. Ezzel megnyitottuk a vásárok őszi szezonját – emelte ki Balogh Zoltán, a Szigetközi Szatyor alapítója.
A főszervező aláhúzta: idén egészen decemberig lesznek vásárok. Hamarosan Lébényben, Hegyeshalomban, újdonságként Lipóton találkozhatunk kedvenc őstermelőinkkel és kézműveseinkkel, a szezont pedig a mosonmagyaróvári Adventi korzó keretében zárják.
Délután a régi iskola értéknapnak ad otthont: megelevenedik a szigetközi lakodalom, több tájegység tánca mellett táncház zárja a napot.