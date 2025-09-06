55 vásározó hozta el portékáit Halásziba - képgaléria

Halásziban egész nap programokkal kedveskedtek a látogatóknak. A Halászi Hagyományőrző Egyesület Galgóczi Attila elnök tájékoztatása szerint fotópályázatot hirdetett környezetünk témában diákoknak. A felhívásra 22 alkotás érkezett. Dr. Horváth József halászi értékeiről tartott előadást a régi iskolában. Közben a halászi Duna-parton szervezték meg a hagyományőrző Szigetközi Szatyor vásárt.

Hagyományok elevenedtek meg Halásziban - Kulcsos kalácsok versenyeztek, számos régi eszközt lehetett kipróbálni.

Fotó: Kerekes István

Hagyományok elevenedtek meg

– A hagyományos játszóházunkat hoztuk el a vásárba. A gyerekek kipróbálhatták a mosást száz éve használt szappannal, sulykolóval, mángorlóval, és régi ruhadarabokat is hoztunk. Nagyon népszerű a babakonyha, amit falvédőkkel dekoráltunk, a régi famérleg, az ügyességi játékok között a csúzli, a patkódobás, a gabonaválogatás, darálással. Fontos, hogy minden helyszínen egy felnőtt és egy gyermek állt, akik megmutatták, hogyan is működnek az eszközök. Régen ezeket hosszú időre készítették, értéket képviseltek, most is vigyázunk rájuk – húzta alá Galgóczi Attila.

Nézze meg a helyszínen készült galériánkat: