szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

23°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szigetközi Szatyor

1 órája

55 vásározó hozta el portékáit Halásziba - képgaléria

Címkék#szezon#Galgóczi Attila#Halásziban#Balogh Zoltán#vásár#Szigetközi Szatyor#kézműves

Színes programokkal várták a látogatókat szombaton Halásziba a Szigetközi Szatyor és a helyi hagyományőrző egyesület szervezésében. A hagyományőrzés jegyében kulcsos kalácsok versenyeztek, számos régi eszközt lehetett kipróbálni.

Mészely Réka

Halásziban egész nap programokkal kedveskedtek a látogatóknak. A Halászi Hagyományőrző Egyesület Galgóczi Attila elnök tájékoztatása szerint fotópályázatot hirdetett környezetünk témában diákoknak. A felhívásra 22 alkotás érkezett. Dr. Horváth József halászi értékeiről tartott előadást a régi iskolában. Közben a halászi Duna-parton szervezték meg a hagyományőrző Szigetközi Szatyor vásárt. 

hagyomány vásár halászi szigetköz szatyor
Hagyományok elevenedtek meg Halásziban - Kulcsos kalácsok versenyeztek, számos régi eszközt lehetett kipróbálni.
Fotó: Kerekes István

Hagyományok elevenedtek meg

– A hagyományos játszóházunkat hoztuk el a vásárba. A gyerekek kipróbálhatták a mosást száz éve használt szappannal, sulykolóval, mángorlóval, és régi ruhadarabokat is hoztunk. Nagyon népszerű a babakonyha, amit falvédőkkel dekoráltunk, a régi famérleg, az ügyességi játékok között a csúzli, a patkódobás, a gabonaválogatás, darálással. Fontos, hogy minden helyszínen egy felnőtt és egy gyermek állt, akik megmutatták, hogyan is működnek az eszközök. Régen ezeket hosszú időre készítették, értéket képviseltek, most is vigyázunk rájuk – húzta alá Galgóczi Attila. 

Nézze meg a helyszínen készült galériánkat: 

Mintegy hatvan vásározó hozta el portékáit Halásziba

Fotók: Kerekes István

Egészen decemberig lesznek vásárok

A helyszínen fafaragók is bemutatkoztak, akik szintén elhoztak sok használt eszközt. 

– A Halászi Hagyományőrző Egyesület és a helyi önkormányzat meghívására érkeztünk a szigetközi településre, mintegy 55 vásározó hozta el portékáit. Ezzel megnyitottuk a vásárok őszi szezonját – emelte ki Balogh Zoltán, a Szigetközi Szatyor alapítója. 

A főszervező aláhúzta: idén egészen decemberig lesznek vásárok. Hamarosan Lébényben, Hegyeshalomban, újdonságként Lipóton találkozhatunk kedvenc őstermelőinkkel és kézműveseinkkel, a szezont pedig a mosonmagyaróvári Adventi korzó keretében zárják. 

Délután a régi iskola értéknapnak ad otthont: megelevenedik a szigetközi lakodalom, több tájegység tánca mellett táncház zárja a napot. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu