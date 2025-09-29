Hadak járták Győr-Moson-Sopront - A legfontosabb csatákról mesélnek

Győr-Moson-Sopron az évszázadok során számos katonai összecsapásnak volt színtere. A hadtörténet legizgalmasabb pillanataiba enged betekintést a Magyar Hadtudományi Társaság és a Szülőföldünk Honismereti Egyesület előadásai.

A vármegyei hadtörténet legizgalmasabb eseményeiről tartanak három napos előadássorozatot. Képünkön Padányi József a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke.

Forrás: Molcsányi Máté



Győri hadtörténet három napban

Három napig lehet taglalni a római kortól Napóleonig tartó háborús eseményeket, amelyek érintették Győr-Moson-Sopron vármegye területét. Hol keletről, hol nyugatról érkeztek a hadak és a nemzeti történelem szempontjából is fontos hadmozdulatokat látott a térség. A legfontosabb és legérdekesebb eseményeket felölelő háromnapos konferencia hétfő délelőtt vette kezdetét. Kovács Balázs Szülőföldünk Honismereti Egyesület elnöke, elmondta három nap, három helyszín ad majd otthont az eseménynek. Fél év múlva pedig szintén háromnapos konferencia keretében a Napóleon utáni időszakkal folytatva egészen napjainkig összegzik majd a fontosabb történéseket.

Varga Balázs előadó arról beszélt, hogy a történelmi monográfiák tanúsága szerint, milyen honvédelmi szerep jutott Győr városának az évszázadok során.

Fotó: Molcsányi Máté

A vármegyék történelmét mutatják be

Az első nap házigazdája Székely Zoltán Rómer Flóris Múzeum igazgatója a megnyitón elmondta a térség mindig is jelentős kereskedelmi központ volt és számos hadjárat is keresztül haladt rajta. Magyar Hadtudományi Társaság részéről Padányi József és Csóka Ferenc köszöntötte a résztvevőket.

–Szeretnénk a budapesti szemüveget félretenni és vármegyéről vármegyére vinni a rendezvényt mindenhol a térség eseményeit feldolgozva. A konferencia sorozat végén pedig egy köttet is kiadunk az előadásokból.

Padányi József hozzátette az egyesület 35 éve alapult meg és célja, hogy hidat képezzen a hadtudomány professzionális kutatói és a civil lakosok között.

Az esemény fővédnöke Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A háromnapos esemény részletes programja

Győr vármegye hadtörténelmünkben I. rész Rómaiaktól Napóleonig tudományos konferencia a Magyar Hadtudományi Társaság és a Szülőföldünk Honismereti Egyesület rendezésében. A konferencia hétfőn kezdődött, és még két nap folytatódik.

Második nap: 2025.szeptember 30., kedd

Brenner János Hittudományi Főiskola

Győr, Káptalandomb 7.