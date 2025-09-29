1 órája
Hadak járták Győr-Moson-Sopront - A legfontosabb csatákról mesélnek
Három napos hadtörténeti konferencián elevenedik meg Győr-Moson-Sopron múltja.
Győr-Moson-Sopron az évszázadok során számos katonai összecsapásnak volt színtere. A hadtörténet legizgalmasabb pillanataiba enged betekintést a Magyar Hadtudományi Társaság és a Szülőföldünk Honismereti Egyesület előadásai.
Győri hadtörténet három napban
Három napig lehet taglalni a római kortól Napóleonig tartó háborús eseményeket, amelyek érintették Győr-Moson-Sopron vármegye területét. Hol keletről, hol nyugatról érkeztek a hadak és a nemzeti történelem szempontjából is fontos hadmozdulatokat látott a térség. A legfontosabb és legérdekesebb eseményeket felölelő háromnapos konferencia hétfő délelőtt vette kezdetét. Kovács Balázs Szülőföldünk Honismereti Egyesület elnöke, elmondta három nap, három helyszín ad majd otthont az eseménynek. Fél év múlva pedig szintén háromnapos konferencia keretében a Napóleon utáni időszakkal folytatva egészen napjainkig összegzik majd a fontosabb történéseket.
A vármegyék történelmét mutatják be
Az első nap házigazdája Székely Zoltán Rómer Flóris Múzeum igazgatója a megnyitón elmondta a térség mindig is jelentős kereskedelmi központ volt és számos hadjárat is keresztül haladt rajta. Magyar Hadtudományi Társaság részéről Padányi József és Csóka Ferenc köszöntötte a résztvevőket.
–Szeretnénk a budapesti szemüveget félretenni és vármegyéről vármegyére vinni a rendezvényt mindenhol a térség eseményeit feldolgozva. A konferencia sorozat végén pedig egy köttet is kiadunk az előadásokból.
Padányi József hozzátette az egyesület 35 éve alapult meg és célja, hogy hidat képezzen a hadtudomány professzionális kutatói és a civil lakosok között.
Az esemény fővédnöke Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.
A háromnapos esemény részletes programja
Győr vármegye hadtörténelmünkben I. rész Rómaiaktól Napóleonig tudományos konferencia a Magyar Hadtudományi Társaság és a Szülőföldünk Honismereti Egyesület rendezésében. A konferencia hétfőn kezdődött, és még két nap folytatódik.
Második nap: 2025.szeptember 30., kedd
Brenner János Hittudományi Főiskola
Győr, Káptalandomb 7.
Köszöntések 9:30 – 10:00
Veres András megyéspüspök (Győri Egyházmegye)
Csóka Ferenc (Magyar Hadtudományi Társaság)
Kovács Balázs (Szülőföldünk Honismereti Egyesület)
Előadások 10:00 – 13:15
Levezető elnök: Kovács Balázs (Szülőföldünk Honismereti Egyesület)
Gerencsér Péter: Török hadjáratok pusztításai Tóközben és Rábaközben, 1529–1683.
Hegedűs Zoltán: Győr vármegye nemesi felkelései, 1536–1809.
Domokos György: Győr hadiépítészete, 1541–1594.
Kávészünet – frissítők helyben 11:30 – 11:45
Bagi Zoltán Péter: Két, Győrrel kapcsolatos mustra- és fizetésjegyzék 1545-ből, illetve 1546-ból.
Kanász Viktor: Győri táborozások, 1552., 1566.
Tomka Gábor: Győr tarisznyavárai és Andrásvár.
Ebédszünet – ebéd helyben – a Brenner János Hittudományi Főiskola étterme 13:15 – 14:15
Előadás és séta 14:15 – 17:30
Székely Zoltán: Győr 1561. évi felmérési rajza.
Kávészünet – frissítők helyben 14:45 – 15:00
Séta a várfal mentén és nyomvonalán, Székely Zoltán vezetésével.
Vacsora: Pálffy étterem (Győr, Széchenyi tér) 18:00 –
Harmadik nap: 2025. október 1., szerda
Győr Megyei Jogú Város székhelye – Városháza, ülésterem
Győr, Városháza tér 1.
Köszöntések 9:30 – 10:00
Pintér Bence polgármester (Győr MJV)
Oross András (MNL GyMSV Győri Levéltár)
Kovács Balázs (Szülőföldünk Honismereti Egyesület)
Előadások 10:00 – 13:15
Levezető elnök: Hegedűs Henrik (Magyar Hadtudományi Társaság)
Tóth Dominik: Szekérvár alkalmazása Győrnél 1577-ben.
Bagi Zoltán Péter: Győr 1594. évi ostroma.
Schramek László: Hadseregeltartási regulamentumok Magyarországon, 1698-1751.
Kávészünet – frissítők helyben – az ülésterem melletti oldaltermek 11:30 – 11:45
Mészáros Kálmán: Rákóczi kurucai és Győr, 1704-1710.
Zsumbera Árpád: Bolfarth Ádám kuruc ezredes élete és halála, 1671?-1710.
Oross András: A győri vár hadászati szerepének, helyének változásai, 1711-1783.
Ebédszünet – ebéd helyben – Városháza Étterem 13:15 – 14:00
Előadások 14:00 – 16:45
Levezető elnök: Csóka Ferenc (Magyar Hadtudományi Társaság)
Lázár Balázs: Katonaállítás, hadkiegészítés Magyarországon, 1741-1848.
Oross András: A győri vár felhagyása 1782-1783 folyamán.
Krisch András: Francia hadjárat Magyarországon 1809-ben.
Kávészünet – frissítők helyben – az ülésterem melletti oldaltermek 15:30 – 15:45
Nagy-L. István: Az 1809. június 14-i kismegyeri csata legújabb kutatásaink tükrében.
Soós István: A kismegyeri csata egykorú külföldi források tanúsága szerint.
Zárszó 16:45 – 17:00
Vacsora: Pálffy étterem (Győr, Széchenyi tér) 17:30 –