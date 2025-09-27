Fegyelem, tudás, emberség - Erdélyi Tibor öröksége - fotók

Az Ógabona tér 16. szám alatt megnyílt kiállítás a Magyar Királyi Rákóczi Ferenc Honvéd Gyalogsági Hadapródiskola egykori zászlóparancsnokának életútját, katonai és irodalmi munkásságát, valamint a család megőrzött relikviáit tárja a látogatók elé.

A hadapródiskola egykori parancsnokának relikviáit dr. Boros Árpád (jobbra), a hagyaték gondozója mutatta be. Fotó: Varga Henrietta

Az egykori hadapródiskola zászlóparancsnokának hagyatéka

A megnyitón dr. Borsos Árpád, a hagyaték gondozója és kutatója köszöntötte az érdeklődőket, felidézve azt az örökséget, amely generációkon átívelően őrzi Erdélyi Tibor szellemiségét.

Dr. Borsos Árpád több mint egy évtizede kutatja a soproni hadapródiskolák történetét, két kötete is megjelent a témában. Kutatásai közben találkozott Erdélyi Tibor alakjával, akinek személyisége és pályája különösen megragadta. A családi relikviák felfedezése, valamint fia, Erdélyi Attila (aki maga is jelen volt a megnyitón) baráti támogatása adta az ötletet: az évtizedek óta porosodó tárgyak és dokumentumok méltó helyet kell, hogy kapjanak a nyilvánosság előtt.

A kiállítás megnyitóján Erdélyi Tibor fia, Erdélyi Attila is részt vett. Fotó: Varga Henrietta

A kiállítás létrehozása nem ment könnyen. Bár már korábban született terv a hagyaték bemutatására, a megfelelő helyszín hiánya sokáig akadályozta a megvalósítást. Végül Haris Márton segítségével sikerült otthont találni a tárlatnak, amely így méltó környezetben idézi fel Erdélyi Tibor életművét.

- Erdélyi Tibor neve egybeforrt a soproni hadapródiskola történetével. Nemcsak tisztként, hanem nevelőként is maradandót alkotott: növendékei visszaemlékezéseiben egyszerre jelenik meg a katonás szigor és a civil műveltség átadásának igénye. Egykori tanítványa, Horváth Ferenc például hosszú költeményben örökítette meg tanárát, amelyben kiemelte: Erdélyi Tibor nemcsak a katonaerényekre, hanem az emberi tartásra és műveltségre is nevelte őket - mondta a hagyaték őre.

Különleges tárgyak kaptak helyet a tárlaton. Fotó: Varga Henrietta

- Azt gondolom, hogy ez a kiállítás nem csupán emléket állít egy kivételes katonatisztnek, hanem betekintést enged egy olyan korszakba, amikor a hadapródiskola a jövő tisztjeinek emberi és szellemi formálásában is kulcsszerepet játszott. Erdélyi Tibor életútja azt üzeni: a katona hivatása nem ér véget a fegyelmen és a parancson, hanem a tudás, a műveltség és a közösség iránti elköteleződésben teljesedik ki - fűzte hozzá.