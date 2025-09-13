Fizetned kell, ha Győrújbarátra költöznél

A falu polgármestere, Kóbor Attila által közzétett bejegyzés szerint betelepülési hozzájárulást kell fizetnie annak, aki Győrújbarátra költözne.

Az új rendelet értelmében fizetnie kell a Győrújbarátra költözőknek, de vannak kivételek. Fotó: Győrújbarát közösségi oldala

Ennyit kell fizetnie annak, aki Győrújbarátra költözne

A helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletet fogadta el a falu képviselő-testülete a napokban.

Eszerint betelepülési hozzájárulást kell fizetnie azoknak, akik a faluban képzelik el a jövőjüket.

A betelepülési hozzájárulás összegét 1.5 millió forintban határozták meg. Ezt kötelezővé tették azok számára, akik ingatlant vásárolnak és utána lakcímet kívánnak létesíteni Győrújbaráton.

A betelepülési hozzájárulás befizetéséről nyilatkozni is kell.

Nem lehet fiktív a lakcím sem

Céljuk, hogy megakadályozzák a fiktív lakcímeket, továbbá csak lakó rendeltetésű ingatlanokba lehessen lakcímet létesíteni.

A községben csak olyan ingatlanba lehet lakcímet létesíteni, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint lakó rendeltetésű (lakás, lakóépület) besorolásban szerepel.

A lakcím bejelentéshez az önkormányzat honapján található kérelmet kell kitölteni és hiánytalanul beadni a Győrújbaráti Polgármesteri Hivatalba.

Vannak kivételek

A törvényi mentességi okok között több esetet is felsorol a rendelet.

Annak nem kell megfizetnie az összeget,