4 órája
Fizetned kell, ha Győrújbarátra költöznél
Győrújbaráton elfogadtak egy önkormányzati rendeletet, mely szerint fizetnie kell annak, aki a faluba költözne.
Fotó: Molcsányi Máté
A falu polgármestere, Kóbor Attila által közzétett bejegyzés szerint betelepülési hozzájárulást kell fizetnie annak, aki Győrújbarátra költözne.
Ennyit kell fizetnie annak, aki Győrújbarátra költözne
A helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletet fogadta el a falu képviselő-testülete a napokban.
Eszerint betelepülési hozzájárulást kell fizetnie azoknak, akik a faluban képzelik el a jövőjüket.
A betelepülési hozzájárulás összegét 1.5 millió forintban határozták meg. Ezt kötelezővé tették azok számára, akik ingatlant vásárolnak és utána lakcímet kívánnak létesíteni Győrújbaráton.
A betelepülési hozzájárulás befizetéséről nyilatkozni is kell.
Nem lehet fiktív a lakcím sem
Céljuk, hogy megakadályozzák a fiktív lakcímeket, továbbá csak lakó rendeltetésű ingatlanokba lehessen lakcímet létesíteni.
A községben csak olyan ingatlanba lehet lakcímet létesíteni, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint lakó rendeltetésű (lakás, lakóépület) besorolásban szerepel.
A lakcím bejelentéshez az önkormányzat honapján található kérelmet kell kitölteni és hiánytalanul beadni a Győrújbaráti Polgármesteri Hivatalba.
Vannak kivételek
A törvényi mentességi okok között több esetet is felsorol a rendelet.
Annak nem kell megfizetnie az összeget,
- akinek a településen lakóhellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező személy hozzátartozója,
- akinek a település a származási helye,
- bizonyítja vagy legalább valószínűsíti, hogy a születését követő tíz évben maga vagy valamely hozzátartozója legalább tizenkét hónapot a településen élt,
- állami vagy önkormányzati foglalkoztatottként munka miatt költözik a településre,
- lakáscélú állami támogatással történő ingatlanszerzéssel érintett,
- bizonyítja, hogy betelepülése célja a településen dolgozni,
- az egyház vagy egyházi jogi személy alkalmazottja,
- a településen működő intézmény tanulója,
- a településen hitéleti, egészségügyi, sport, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi vagy büntetés-végrehajtási intézményben vagy intézetben él.