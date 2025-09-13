szeptember 13., szombat

Kornél névnap

24°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
1,5 millió

2 órája

Fizetned kell, ha Győrújbarátra költöznél

Címkék#lakcím#Győrújbarát#önkormányzat#költözés

Győrújbaráton elfogadtak egy önkormányzati rendeletet, mely szerint fizetnie kell annak, aki a faluba költözne.

Kisalföld.hu
Fizetned kell, ha Győrújbarátra költöznél

Fotó: Molcsányi Máté

A falu polgármestere, Kóbor Attila által közzétett bejegyzés szerint betelepülési hozzájárulást kell fizetnie annak, aki Győrújbarátra költözne.

győrújbarát
Az új rendelet értelmében fizetnie kell a Győrújbarátra költözőknek, de vannak kivételek. Fotó: Győrújbarát közösségi oldala

Ennyit kell fizetnie annak, aki Győrújbarátra költözne

A helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletet fogadta el a falu képviselő-testülete a napokban. 

Eszerint betelepülési hozzájárulást kell fizetnie azoknak, akik a faluban képzelik el a jövőjüket.

A betelepülési hozzájárulás összegét 1.5 millió forintban határozták meg. Ezt kötelezővé tették azok számára, akik ingatlant vásárolnak és utána lakcímet kívánnak létesíteni Győrújbaráton.

A betelepülési hozzájárulás befizetéséről nyilatkozni is kell. 

Nem lehet fiktív a lakcím sem

Céljuk, hogy megakadályozzák a fiktív lakcímeket, továbbá csak lakó rendeltetésű ingatlanokba lehessen lakcímet létesíteni. 

A községben csak olyan ingatlanba lehet lakcímet létesíteni, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint lakó rendeltetésű (lakás, lakóépület) besorolásban szerepel. 

A lakcím bejelentéshez az önkormányzat honapján található kérelmet kell kitölteni és hiánytalanul beadni a Győrújbaráti Polgármesteri Hivatalba. 

Vannak kivételek

A törvényi mentességi okok között több esetet is felsorol a rendelet. 

Annak nem kell megfizetnie az összeget,

  • akinek a településen lakóhellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező személy hozzátartozója, 
  • akinek a település a származási helye,
  • bizonyítja vagy legalább valószínűsíti, hogy a születését követő tíz évben maga vagy valamely hozzátartozója legalább tizenkét hónapot a településen élt,
  • állami vagy önkormányzati foglalkoztatottként munka miatt költözik a településre,
  • lakáscélú állami támogatással történő ingatlanszerzéssel érintett,
  • bizonyítja, hogy betelepülése célja a településen dolgozni,
  • az egyház vagy egyházi jogi személy alkalmazottja,
  • a településen működő intézmény tanulója,
  • a településen hitéleti, egészségügyi, sport, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi vagy büntetés-végrehajtási intézményben vagy intézetben él.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu