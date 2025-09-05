szeptember 5., péntek

500 millióból újul meg a győri útszakasz

Címkék#útburkolat#Szigethy Attila út#felújítás

Fejlesztik a győri forgalmas utat és az infrastuktúrát.

A Szigethy Attila út a város egyik legforgalmasabb útja a városnak. A jelentős forgalom miatt a forgalmas győri út burkolata elhasználódott, sok a helyreállítás, a kiemelt szegély mindkét oldalon szintén elöregedett, letöredezett. Az érintett út egyes szakaszainak megújítása az elmúlt években már megtörtént, emellett útszakasz burkolat- és szegélycserét terveznek a 821. sz. főút - Táncsics Mihály utcai szakaszon. Nemrégiben a Zechmeister utca újult meg, ennek részleteit a kisalfold.hu-n is megosztottuk olvasóinkkal.

győri út
Megújul a forgalmas győri útszakasz. Forrás: Google Maps

További fejlesztések a forgalmas győri útszakaszon

A részleteket Győr honlapján osztották meg:

  • Távlati jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítéséhez szükséges útburkolat alatti alépítmények és aknák elhelyezése egyes csomópontokban (Nádor u, Csokonai u, Táncsics M. u.) a későbbiekben szükségessé váló útburkolat felbontás elkerülhetősége érdekében;
  • Taktilis jelzések elhelyezése a kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél;
  • Kapubehajtók felújítása (az útszakaszon történő csapadékvíz elvezetés átépítése, korszerűsítése miatt);
  • Az útszakasz jobb oldalán található buszmegállóhely burkolatának megújítása, továbbá a Nádor utca csatlakozását megelőző, bal oldali buszmegállóhely megszüntetése (a megállóhely funkcióját a 821. sz. főút déli ágán, mintegy 120 méter távolságra található, jelenleg is üzemelő, buszöbölben elhelyezkedő megállóhely veszi át);
  • Közvetlenül érintkező járdaszakaszok, gyalog- és kerékpárút felújítása, visszaállítása.

 

