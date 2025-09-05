500 millióból újul meg a győri útszakasz

A Szigethy Attila út a város egyik legforgalmasabb útja a városnak. A jelentős forgalom miatt a forgalmas győri út burkolata elhasználódott, sok a helyreállítás, a kiemelt szegély mindkét oldalon szintén elöregedett, letöredezett. Az érintett út egyes szakaszainak megújítása az elmúlt években már megtörtént, emellett útszakasz burkolat- és szegélycserét terveznek a 821. sz. főút - Táncsics Mihály utcai szakaszon. Nemrégiben a Zechmeister utca újult meg, ennek részleteit a kisalfold.hu-n is megosztottuk olvasóinkkal.

Megújul a forgalmas győri útszakasz. Forrás: Google Maps

További fejlesztések a forgalmas győri útszakaszon

A részleteket Győr honlapján osztották meg: