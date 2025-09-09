Eszközöket és babaetiketteket kapott a győri szülészet

A kórház közösségi oldalán osztotta meg a nagylelkű felajánlást. Több autónyi ajándékkal lepte meg a győri kórház gyermekosztályát a bősárkányi sportegyesület is a közelmúltban.

Forrás:

Támogatták a győri szülészeti osztályt

Az ügyvezetők maguk is nagycsaládosok:

Hiszünk abban, hogy a jövőt építjük – nemcsak az iparágunkban, hanem a közösségünkben is. Ügyvezetőink maguk is nagycsaládos édesapák, egyiküknek nemrég született gyermeke, így különösen közel érezzük magunkhoz a szülészeti osztály munkáját. Fontos számunkra, hogy ott segítsünk, ahol valódi értéket teremthetünk.

– fogalmaztak.

Nem véletlen tehát, hogy a szülészeti osztályt választották.

A szülészeti osztályon új szakasz nyílik a család életében, éppúgy, ahogyan esetünkben egy új otthon megépítésével. Úgy érezzük, ezzel az adománnyal mi is hozzájárulhatunk ehhez az új kezdethez, támogatva azokat, akik éppen most írják közös történetük első fejezeteit.

– tették hozzá.

A cég nem először segíti a kórház gyermekellátással foglalkozó részlegeit, és a jövőben sem zárkóznak el hasonló akcióktól.

Az adomány értéke meghaladja az egymillió forintot: