Megújulhat végre a győri teátrum? - Elővették a korábbi felújítási látványterveket

- Igyekszünk szem előtt tartani, hogy a nézői komfortérzet minél magasabb szinten maradjon. Eddig is a saját költségvetésünkből szépítgettük, csinosítgattuk a teátrumot. Legutóbb a Kisfaludy terem nézőtere újult meg, de a nagyszínház nézőterének bársonyszőnyegét is kicseréltük. Reménykedünk abban is, hogy a színház felújítása a jövőben megkezdődhet - emelte ki. A győri színházigazgató szerint remek dolog, hogy a teátrum felújítása felkerült finanszírozási listára, sőt az lenne az óriási probléma, ha nem szerepelne rajta.

Lassan ötven éve áll a II. János Pál pápa téren a győri színház. Sokak szerint az épületfelújítás már nem várhat tovább. Fotó: Csapó Balázs

Elővették a győri színházfelújítás korábbi terveit

- Létrejött egy színházfelújítással kapcsolatos munkacsoport, amelyen a korábbi Sándor János terveit vettük elő. Elkezdtük újra megvizsgálni ezeket a terveket. 1975 -78 között épült a győri színház, azonban már egy felújításon túl kellett volna esnie. Az épület az akkori kor legmagasabb színtű színháztechnikai tudásával rendelkezett, szerencsések vagyunk, hiszen ez valóban színháznak épült 50 évvel ezelőtt - jegyezte meg Bakos-Kiss Gábor.

(A győztes pályázatot 2018-ban hozták nyilvánosságra.)