Hullik a burkolat

2 órája

Megújulhat végre a győri teátrum? - Elővették a korábbi felújítási látványterveket

Címkék#balesetveszélyes#Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal#Győri Nemzeti Színház#győri színház#életveszélyes#felújítás#burkolat

Korábban, az évadnyitó társulati ülés kapcsán beszámoltunk arról, hogy megkezdődött a Győri Nemzeti Színház ráncfelvarrása. A győri színház máig az egyetlen vidéki színházépület, ami nem esett át komplex karbantartáson, illetve a felújításon. Bakos-Kiss Gábor direktor arról beszélt, hogy a biztonság és a biztos körülmények a legfontosabbak, az előadások megteremtése mellett.

Kisalföld.hu
Megújulhat végre a győri teátrum? - Elővették a korábbi felújítási látványterveket

Fotó: Csapó Balázs

- Igyekszünk szem előtt tartani, hogy a nézői komfortérzet minél magasabb szinten maradjon. Eddig is a saját költségvetésünkből szépítgettük, csinosítgattuk a teátrumot. Legutóbb a Kisfaludy terem nézőtere újult meg, de a nagyszínház nézőterének bársonyszőnyegét is kicseréltük. Reménykedünk abban is, hogy a színház felújítása a jövőben megkezdődhet - emelte ki. A győri színházigazgató szerint remek dolog, hogy a teátrum felújítása felkerült finanszírozási listára, sőt az lenne az óriási probléma, ha nem szerepelne rajta.

győri színház
Lassan ötven éve áll a II. János Pál pápa téren a győri színház. Sokak szerint az épületfelújítás már nem várhat tovább. Fotó: Csapó Balázs

Elővették a győri színházfelújítás korábbi terveit

- Létrejött egy színházfelújítással kapcsolatos munkacsoport, amelyen a korábbi Sándor János terveit vettük elő. Elkezdtük újra megvizsgálni ezeket a terveket. 1975 -78 között épült a győri színház, azonban már egy felújításon túl kellett volna esnie. Az épület az akkori kor legmagasabb színtű színháztechnikai tudásával rendelkezett, szerencsések vagyunk, hiszen ez valóban színháznak épült 50 évvel ezelőtt - jegyezte meg Bakos-Kiss Gábor.

(A győztes pályázatot 2018-ban hozták nyilvánosságra.)

Győri színházfelújítási látványtervek

Fotók: Sándor József/Teatro-Építész Műterem

A győri városvezetés szerint már balesetveszélyes a burkolat

A Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal sajtóközleményt adott ki a Győri Nemzeti Színházzal kapcsolatban, mely szerint az épület márványtábláinak állagmegóvása nem várhat tovább. A külső burkolat több ponton meglazult, balesetveszélyessé vált. A kialakult helyzet megoldásáért Pintér Bence Győr Megyei Jogú Város polgármestere átcsoportosítási jogkörével élve polgármesteri határozatban 30 millió forintot csoportosított át más területek forrásaiból. - Erre a megoldásra azért kényszerült az új városvezetés, mert a 2025. év költségvetési vitájában a Fidesz-KDNP többségi frakció, hogy forrásokat rendelhessen a fideszes bizottságok által elbírált Bálint Mihály Kulturális Programhoz, két olyan költségvetési sor csökkentését javasolta, amelyek az ilyen esetekre lettek tervezve. 

Tételesen:

  •  „Kulturális területtel kapcsolatos, év közben felmerülő kiadások” költségvetési sor: - 65 000 000 Ft, 
  • „Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés, Kultúra” költségvetési sor: - 25 000 000 Ft. - írták közleményükben.

A közleményben az áll: 

A polgármesteri határozatban biztosított 30 millió forint jelenleg elég forrást biztosít az életveszélyes helyzet megszüntetésére, azonban, mivel a korábbi városvezetés döntése miatt a színházi felújítás elmaradt, a teljeskörű állagmegóvási munkalista sokkal több elvégzendő feladatot tartalmaz. Az új városvezetés a Győri Nemzeti Színház sorsának rendezését a város stratégiai feladatának és érdekének tartja.

Az esetleges állagmegóvási munkálatok nem befolyásolják az előadásokat, zavartalanul működik tovább a teátrum.

 

