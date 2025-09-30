szeptember 30., kedd

Nagy változást jelentett be a győri reggeliző, ezért zárt be

A győriek és a környékben élők egyik közkedvelt helye fontos változást tett közzé közösségi oldalán. Ideiglenesen be is zártak.

Kisalföld.hu
Nagy változást jelentett be a győri reggeliző, ezért zárt be

A győri gasztronómiai életről többször is írtunk a közelmúltban portálunkon. Az egyik győri étterem meglepő döntésre szánta el magát míg egy nagy múltú étterem ismét megnyitotta kapuit a városban. Ez alkalommal a győri reggeliző életében zárult le egy korszak. 

győri reggeliző és brunch
A győri reggeliző és brunch étteremben átadták a stafétabotot. Forrás: JAM Juice&More közösségi oldala

A győri reggeliző fontos bejelentése és bezárása

A győri reggeliző és brunch étterem életében egy jelentős változásról írtak közösségi oldalukon:

Ahogy az élet minden területén, úgy nálunk is eljött az idő egy kis változásra. Az elmúlt években Cini és Dávid szívvel-lélekkel dolgoztak azon, hogy a JAM reggeliző egy szerethető, minőségi, barátságos hely legyen, ahova jó visszatérni – akár egy forró kávéra, akár egy kiadós reggelire.

Most viszont egy új fejezet kezdődik: a stafétabotot átadják Daninak/Márknak ki melyik nevén ismeri , aki innentől a JAM motorja lesz. Fontos azonban tudnotok, hogy Cini továbbra is ott lesz a háttérben – segít mindenben, amiben csak tud, hogy a JAM megőrizze azt a színvonalat és hangulatot, amit mindannyian megszerettetek.

Emellett arról is olvashatunk a posztban, hogy 

szeptember 29-től október 3-ig felújítási munkálatok miatt zárva tart.

 

