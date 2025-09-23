Törődést igényel a győri színház épülete, így áll a felújítás

A nyáron létrejött a Győri Nemzeti Színház műszaki állapotának feltérképezésére, a karbantartási munkák ütemezésére és a felújítási munkálatok elősegítésére összeállított munkacsoport, amelynek vezetője Borsi Róbert (FIDESZ-KDNP), tagjai: Rosinger Tímea (TSZV), Kósa Roland (TSZV), Boncsarovszky Péter (FIDESZ-KDNP), Hermann-né Gesztrich Nikoletta (a Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztályának osztályvezetője), dr. Csörgits Lajos (ügyvezető, GYTP Kft.), Bakos-Kiss Gábor (a Győri Nemzeti Színház igazgatója), Páros Róbert (a Győri Nemzeti Színház műszaki igazgatója és Velekei László (Győri Balett igazgatója).

Fotó: Molcsányi Máté

Hogy halad a munka a Győri Nemzeti Színház felújításának munkacsoportjában?

– Miért volt szükség erre a szakmai munkacsoportra?

– A Győri Nemzeti Színház épületének vannak kisebb-nagyobb műszaki problémái, amelyeket meg kell oldanunk, hiszen egy 1978-ban készült épületről beszélünk. Az elmúlt évtizedekben kisebb beavatkozások, javítások történtek, viszont ezek nem oldottak meg minden problémát. Nagyon óvatosan lehet hozzányúlni az épülethez, hiszen alatta vannak még ma is az egykori győri vár maradványai, ezért például egy mélygarázs építése itt kérdéseket vethet fel. Az tény, hogy szükséges a színház teljes körű felújítása, de hogy az mennyi időt vesz igénybe, mennyi évadot érint, azt nem lehet tudni.

Erre volt korábban egy projekt, ami különböző okok miatt váratott magára, de nem biztos, hogy ezzel Győr, vagy a győri kultúra hosszútávon rosszul járt. A 2020-as COVID-válság változást hozott a kulturális fogyasztási szokásokban. Akkor nem lehetett elmenni a színházba és ez a beidegződés a streaming szolgáltatások felé terelte az embereket. Emiatt is érdemes átgondolni a szükséges tereket, hiszen az a célunk, hogy ne csak a mai kor igényeinek feleljen meg a felújított épület, hanem az új szokásoknak megfelelő színházat alakítsunk ki térben és funkcióiban egyaránt. Ezenkívül nagyon sok eredeti gépészeti berendezés van még, ami mára elavult vagy elhasználódott. A szakmai bizottság két ülésen van túl. Foglalkoznunk kell egyrészt az azonnali feladatokkal, másrészt elő kell készíteni a teljes felújítást, ami körülbelül 5-10 éves távlatban tervezhető, de addig is kell végezni bizonyos karbantartásokat.

A színház műszaki vezetése összeállított egy 19 pontos listát, amire a következő 5-10 évben a városnak pénzt kell fordítania, ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni a színház. Az a feladatunk, hogy amíg nem készül el a teljes felújítás, a karbantartási feladatok közül kiválasszuk azokat, amelyeket a költségvetésből meg tudunk finanszírozni, de figyelembe kell vennünk prioritásként, hogy a balesetveszélyes helyzeteket megelőzzük, elhárítsuk.

– Mennyit sikerült ezek közül a feladatok közül megoldani?

– Ebből a 19 feladatból egyébként néhányat az elmúlt egy-másfél évben elvégzett a színház, illetve előkészítette. Az idei évre három maradt hátra, a villámvédelmi rendszer, a sérült homlokzati burkolatelemek eltávolítása, illetve a liftfelújítás. Időközben az is kiderült, hogy nagyon nehéz megbecsülni ezeknek a tényleges költségeit, mert például a homlokzati burkolatnál nem elég csak leszedni, ami megrongálódott, hanem meg is kell tervezni. Itt felmerült egy plusz 30 millió forintos költségvetési tétel. Mivel ez közvetlen balesetveszélyt megelőző intézkedést igényelt, ezért múlt kedden benyújtottam egy tanácsnoki előterjesztést, amely ezt fedezi.