szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

14°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerések

43 perce

Győri kitüntetettek a hagyományőrzők budapesti közgyűlésén

Címkék#honvéd#alezredes#Honvéd Hagyományőrző Egyesület#elismeréseket#szervezet

Nemrég tartották a Honvéd Hagyományőrző Egyesület budapesti közgyűlését. Arany és Ezüst Emlékjelvényt kaptak négyen a hagyományőrzők győri szervezetéből.

Kisalföld.hu

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület (HOHE) szeptember 24-én a budapesti Stefánia Palotában tartotta ünnepi közgyűlését, fennállásának 35. évfordulója alkalmából. A hagyományőrző egyesületet 1990-ben Kéri Kálmán vezérezredes  alapította a magyar királyi Honvédség emléke megőrzéséért és hagyományainak ápolásáért. Az ünnepséget Lévai Miklós nyugállományú alezredes és Prof. Dr. Szakály Sándortörténész - a HOHE alapító tagja - a HOHE tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. Magyarország honvédelmi miniszterét Horváth Tamás, a HM Katonai Örökség Főosztály vezetője képviselte és köszöntötte a jubiláló egyesületet. Az egyesület támogatói és tagjai rangos kitüntetéseket vehettek át. Arany Jubileumi Emlékjelvényt kaptak, akik legalább 25 éves tagsággal rendelkeznek és azok akik aktívan részt vettek a HOHE munkájában. Így a győri szervezetből Takács Imre nyugállományú határőr alezredes és Géber Gábor. Ezüst Jubileumi Emlékjelvényt kaptak Sipos Sándor hagyományőrző irodalmi- és Kulcsár Béla hagyományőrző művészeti tevékenysége elismeréséül. 

Honvéd Hagyományőrző Egyesület
Honvéd Hagyományőrző Egyesület 

Honvéd Hagyományőrzők

A kitüntetések átadását műsor követte, melyet Győr-Moson-Sopron vármegyében élő szereplők adtak: a soproni Szent László 4. honvéd hagyományőrző fúvószenekar, a győri Obsitos Dalárda, végül pedig Kulcsár Béla harmonikaművész – feleségével, Klárával. 

Honvéd Hagyományőrző Egyesület
Honvéd Hagyományőrző Egyesület 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu