Győri kitüntetettek a hagyományőrzők budapesti közgyűlésén

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület (HOHE) szeptember 24-én a budapesti Stefánia Palotában tartotta ünnepi közgyűlését, fennállásának 35. évfordulója alkalmából. A hagyományőrző egyesületet 1990-ben Kéri Kálmán vezérezredes alapította a magyar királyi Honvédség emléke megőrzéséért és hagyományainak ápolásáért. Az ünnepséget Lévai Miklós nyugállományú alezredes és Prof. Dr. Szakály Sándortörténész - a HOHE alapító tagja - a HOHE tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. Magyarország honvédelmi miniszterét Horváth Tamás, a HM Katonai Örökség Főosztály vezetője képviselte és köszöntötte a jubiláló egyesületet. Az egyesület támogatói és tagjai rangos kitüntetéseket vehettek át. Arany Jubileumi Emlékjelvényt kaptak, akik legalább 25 éves tagsággal rendelkeznek és azok akik aktívan részt vettek a HOHE munkájában. Így a győri szervezetből Takács Imre nyugállományú határőr alezredes és Géber Gábor. Ezüst Jubileumi Emlékjelvényt kaptak Sipos Sándor hagyományőrző irodalmi- és Kulcsár Béla hagyományőrző művészeti tevékenysége elismeréséül.

Honvéd Hagyományőrző Egyesület

Honvéd Hagyományőrzők

A kitüntetések átadását műsor követte, melyet Győr-Moson-Sopron vármegyében élő szereplők adtak: a soproni Szent László 4. honvéd hagyományőrző fúvószenekar, a győri Obsitos Dalárda, végül pedig Kulcsár Béla harmonikaművész – feleségével, Klárával.