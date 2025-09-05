45 perce
Visszaállt a régi rend - Felújították a győri iskolát, ismét járható az utca
Ahogy az az olvasónktól kapott felvételen is látszik elkészült a Prohászka-iskola felújítása a tanév kezdetére. A győri iskola mellett az utat is felújították, sőt az évekkel ezelőtti forgalmi rend is visszaállt.
Ahogyan arról legutóbb májusban írtunk, véghajrában a Prohászka-iskola felújítása. Aki mostanában az Apáca-, Bástya- és Újkapu utca környékén járt, láthatta, hogy szeptemberre el is készültek a győri iskola felújításával és átadták a régóta lezárt útszakaszt is Győrben.
Megszépült a győri iskola és annak környezete
Megszépült Győrben a Bástya utca
- tette hozzá olvasónk a felvételhez.
Tavaly áprilisban leálltak a munkálatok a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda körül, amelyet 4,6 milliárd forintos állami támogatásból újítottak fel a korábbi információk szerint. Így kicsúsztak a határidőkből, viszont a nagyobb gondot az okozta, hogy új kivitelezőt kellett keresni, ugyanis a Győri Egyházmegye közleménye szerint fel kellett bontaniuk a korábbi szerződést. Az óvodások és a gimnazisták megújult környezetben tanulhattak már a tavalyi tanévben is, az általános iskolások pedig idén szeptember elsején léphettek be a megújult iskola falai közé.
Az iskolát is kerestük a témában, még választ nem kaptunk, de az intézmény honlapján közzé tették a jó hírt:
A fenntartó Győri Egyházmegye sem adott még választ, hogy végül mikor áldják meg a megújult az épületet, amelynek kapcsán olvasóinknak is betekintést adhatunk a több milliárd forintos beruházás eredményébe. A felújítás befejezésének nem csak az iskolások és szüleik örültek, hanem a környéken élők is, ugyanis az évekig húzódó építkezés több forgalomkorlátozással és parkolók megszűnésével nehezítette a belvárosiak életét.
Így áll most a győri Prohászka-iskola felújítása Fotók: Molcsányi Máté
Máté-Tóth Péter, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete igazgatója lapunknak elmondta, hogy a munkagépek, konténerek és a különböző kivitelezési folyamatok jelentős területet foglaltak el közterületen. - Járdákat és közutakat is le kellett zárnunk, valamint hosszabb időre forgalomkorlátozást kellett bevezetni, emellett évekre megváltozott a forgalmi rend is a Bástya utca, az Apáca utca, Vörösmarty utca és az Újkapu utca egyes szakaszain. Az építkezés elhúzódása miatt a tervezettnél fél évvel később tudtuk visszaállítani a régi, megszokott rendet. Most már nem cikk-cakkos útvonalon kell megközelíteni a Dunakapu téri mélygarázst sem és a belvárosi szűk kis utcák is egyirányúak - emelte ki Máté-Tóth Péter.
Visszaállt a régi rend, elkészült a győri Prohászka-iskolaFotók: Schuller Vivien
Érdemes óvatosan és figyelmesen közlekedni a belváros ezen szakaszán, nem a korábbi években megszokott rutin szerint ugyanis visszaállították az eredeti forgalmi rendet.