Visszaállt a régi rend - Felújították a győri iskolát, ismét járható az utca

Ahogyan arról legutóbb májusban írtunk, véghajrában a Prohászka-iskola felújítása. Aki mostanában az Apáca-, Bástya- és Újkapu utca környékén járt, láthatta, hogy szeptemberre el is készültek a győri iskola felújításával és átadták a régóta lezárt útszakaszt is Győrben.

Ilyen lett a megújult győri iskola és átadták az utat is az autósoknak. Fotó: Olvasó

Megszépült a győri iskola és annak környezete

Megszépült Győrben a Bástya utca

- tette hozzá olvasónk a felvételhez.

Tavaly áprilisban leálltak a munkálatok a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda körül, amelyet 4,6 milliárd forintos állami támogatásból újítottak fel a korábbi információk szerint. Így kicsúsztak a határidőkből, viszont a nagyobb gondot az okozta, hogy új kivitelezőt kellett keresni, ugyanis a Győri Egyházmegye közleménye szerint fel kellett bontaniuk a korábbi szerződést. Az óvodások és a gimnazisták megújult környezetben tanulhattak már a tavalyi tanévben is, az általános iskolások pedig idén szeptember elsején léphettek be a megújult iskola falai közé.