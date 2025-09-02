Győri ingatlanokat hirdetett meg az önkormányzat: ezekre és ennyiért lehet licitálni

Ha valaki mostanában sétált Győrben, biztosan látta a fehér papíron, fekete betűkkel hirdetett kiírásokat: az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek pályázat útján vehetők bérbe. A város honlapján bárki megnézheti azok méretét és a kikiáltási árát. A szabály egyszerű: aki a licitidőpontban a legtöbbet ajánlja, ő költözhet be. Mi a győri ingatlanok között az iroda-, a raktár- és műhelyhelyiségek között válogattunk.

Számos iroda-, raktár- és műhelyhelyiségért indulhat verseny. Képünkön egy Bécsi udvarban található üzlet látható, de egyéb győri ingatlant licitre is bocsátanak.

Fotó: Krizsán Csaba

Győri ingatlanok licit alatt

A legmagasabb árról a Bajcsy-Zsilinszky utcai, 83 négyzetméteres ingatlan indul: irodai tevékenységre hirdetik, a kikiáltási ár bruttó 190 ezer forint. Az Árpád úton egy alagsori irodát is meghirdettek. Ez ugyan öt négyzetméterrel kisebb, de 20 ezer forinttal kedvezőbb árról startol a licit.

Aki műhelyt keres, annak is bőven akad választék. Már 27 ezer forintért bérelhetünk egy 20 négyzetméteres Madách utcai helyiséget, de a Bartók Béla utcában kétszer ekkora terület is elérhető, mindössze 32 ezer forintos kezdőárral.

Raktárból sincs hiány. A legnagyobb, közel 80 négyzetméteres helyiség a Türr István utcában található, itt 39 ezer forintnál indul a verseny. Aki olcsóbb megoldást keres, annak jó hír: a Bástya utcában már 15 ezer forintért is hozzájuthat egy raktárhoz.