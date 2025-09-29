1 órája
Nagy lagzikat tartottak itt, búcsúzik a győri hotel és étterem - fotók
A régi házgyár bejáratánál található győri hotel és étterem eladó, rengeteg esküvő helyszínéül szolgált az ikonikus hely.
A győri hotel és étterem a város egyik ikonikus helye, egy hirdetésre bukkantunk. A városban ismert vendéglőről és panzióról is írtunk a közelmúltban.
Eladó a győri hotel és étterem
- Győrben,
- 1434 nm telken
- 942 nm épület,
a régi házgyár főbejáratánál, a Hotel Bolero Étterem eladó.
Nagy lagzikat tartottak itt, búcsúzik a győri hotel és étteremFotók: Molcsányi Máté
A Hotel ami a felső szinten van 10 szobával és egy 70 négyzetméteres apartmannal rendelkezik. 2024-ben esett át felújításon, és szinte teltházzal működik. A szobák légkondicionáltak és külön fürdővel rendelkeznek. Az M1-es autópályától 5 percre helyezkedik el, ezért sok átutazó vendégük van. Az étterem 100 fő befogadására alkalmas, plusz a különterem 30 fő.