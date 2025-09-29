szeptember 29., hétfő

Ikonikus hely

1 órája

Nagy lagzikat tartottak itt, búcsúzik a győri hotel és étterem - fotók

A régi házgyár bejáratánál található győri hotel és étterem eladó, rengeteg esküvő helyszínéül szolgált az ikonikus hely.

Kisalföld.hu

A győri hotel és étterem a város egyik ikonikus helye, egy hirdetésre bukkantunk. A városban ismert vendéglőről és panzióról is írtunk a közelmúltban.

eladó a győri hotel és étterem
Győri hotel és étterem eladó, sok lagzit tartottak itt az elmúlt években. Forrás: hotelbolero.hu

Eladó a győri hotel és étterem

  • Győrben, 
  • 1434 nm telken 
  • 942 nm épület, 

a régi házgyár főbejáratánál, a Hotel Bolero Étterem eladó.

Nagy lagzikat tartottak itt, búcsúzik a győri hotel és étterem

Fotók: Molcsányi Máté

A Hotel ami a felső szinten van 10 szobával és egy 70 négyzetméteres apartmannal rendelkezik. 2024-ben esett át felújításon, és szinte teltházzal működik. A szobák légkondicionáltak és külön fürdővel rendelkeznek. Az M1-es autópályától 5 percre helyezkedik el, ezért sok átutazó vendégük van. Az étterem 100 fő befogadására alkalmas, plusz a különterem 30 fő.

 

