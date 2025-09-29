Nagy lagzikat tartottak itt, búcsúzik a győri hotel és étterem - fotók

A Hotel ami a felső szinten van 10 szobával és egy 70 négyzetméteres apartmannal rendelkezik. 2024-ben esett át felújításon, és szinte teltházzal működik. A szobák légkondicionáltak és külön fürdővel rendelkeznek. Az M1-es autópályától 5 percre helyezkedik el, ezért sok átutazó vendégük van. Az étterem 100 fő befogadására alkalmas, plusz a különterem 30 fő.