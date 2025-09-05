szeptember 5., péntek

Lezárják a győri fürdő parkolólemezét

Hétfőtől október végéig nem használhatják az autósok a győri fürdő parkolólemezét.

Kisalföld.hu

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tájékoztatása szerint a FÉSZ Zrt. szeptember 8-tól várhatóan október 31-ig a Rába Quelle Vízi Élménypark és Gyógyfürdő parkolólemezén a műgyantaburkolat garanciális javítási munkáit végzi. A részleteket a közösségi oldalán közölte a győri fürdővel kapcsolatban a Győr-Szol. A győri fürdővel kapcsolatos fontos változásról korábbi cikkünkben írtunk.

győri fürdő
Lezárják a győri fürdő parkolólemezét. Forrás: Győr-Szol

Közel két hónapig lezárják a győri fürdő parkolólemezét

Ezért a fürdő téri parkolólemezt szeptember 8-án reggel 7 órától lezárják, előreláthatóan október 31-ig. 

Az aszfalt burkolatú nyitott parkolóhelyek a munkálatok ideje alatt is használhatóak.

 

