Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tájékoztatása szerint a FÉSZ Zrt. szeptember 8-tól várhatóan október 31-ig a Rába Quelle Vízi Élménypark és Gyógyfürdő parkolólemezén a műgyantaburkolat garanciális javítási munkáit végzi. A részleteket a közösségi oldalán közölte a győri fürdővel kapcsolatban a Győr-Szol. A győri fürdővel kapcsolatos fontos változásról korábbi cikkünkben írtunk.

Lezárják a győri fürdő parkolólemezét. Forrás: Győr-Szol

Közel két hónapig lezárják a győri fürdő parkolólemezét

Ezért a fürdő téri parkolólemezt szeptember 8-án reggel 7 órától lezárják, előreláthatóan október 31-ig.

Az aszfalt burkolatú nyitott parkolóhelyek a munkálatok ideje alatt is használhatóak.