Megvan a határidő is

1 órája

Vasútállomás, színház, 82-es út: miniszteri ígéretet kaptak a fejlesztések

Címkék#Fekete Dávid#vasútállomás#Navracsics Tibor#színház#82-es főút

Tíz éven belül megújul a győri színház és a vasútállomás, valamint a 82-es út a kormány nemrég nyilvánosságra hozott fejlesztési terve szerint. Ezzel kapcsolatban kérdeztük a közigazgatási és területfejlesztési minisztert, Navracsics Tibort, aki nemrég térségünkben járt. Ígéretet tett a győri fejlesztésekre.

Kisalföld.hu

A kormány tízéves tervében szerepelnek győri fejlesztések, melynek három, a legnagyobb érdeklődést kiváltó eleme a győri színházat, a vasútállomást és a nagy forgalmat lebonyolító 82-es utat érinti. 

győri fejlesztés, kamocsai sándor, csámpai norbert, navracsics tibor
Navracsics Tibor Csámpai Norbert plébánossal fogott kezet a kisbajcs-szőgyei közösségi ház átadásán szeptember 12-én. Középen Kamocsai Sándor polgármester. Hogy mit mondott Navacsics Tibor a győri fejlesztésekkel kapcsolatban, arról cikkünk végén olvashat. 
Fotó: Csapo Balazs

Fekete Dávidot a kormány szeptember 1-jétől két évre Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak nevezte ki. A politikus korábban úgy fogalmazott lapunknak, fontosnak tartja a győri vasútállomás felújítását, főleg az akadálymentesítésre vonatkozóan, de az állomás épületének teljes megújítása, rehabilitációja is napirenden kell, hogy legyen. A fejlesztés célja, hogy a győri vasútállomás megfeleljen a közlekedők igényeinek. Fekete Dávid szerint a Győri Nemzeti Színház épülete legendás, de megérett a felújításra. A politikus úgy látja, a 82-es út felújítása nem tűrhet halasztást, illetve egy új, a városba vezető szakasz megépítése is szerepel a fejlesztési tervben. A kiemelt szavakra kattintva olvassa el, miért tartja fontosnak a győri fejlesztéseket Fekete Dávid!

Ígéret a győri fejlesztésekre

A fentiekkel kapcsolatban kérdeztük Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztert, aki a minap átadott kisbajcs-szőgyei közösségi ház ünnepélyén vett részt. Részletekért kattintson a kiemelt szavakra!

Mekkora összeget fordítanak a győri fejlesztésekre? – tettük fel a kérdést a miniszternek.

A tízéves fejlesztési terv azt jelenti, hogy a mindenkori költségvetés árazza be ezeket. A kormány elkötelezettségét mutatja arra vonatkozóan, hogy ezek a fejlesztések az elkövetkező tíz évben megvalósulnak. Társadalmi vitán van a javaslat szeptember 30-ig, addig még lehet további észrevételeket tenni, de amik szerepelnek benne, azok teljesülnek 2035-ig 

– ígérte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. 

A kormány fontosnak tartja a győri színház, a vasútállomás és a 82-es út fejlesztését 

– tette hozzá.
 

 

