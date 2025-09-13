Újranyitott a nagy múltú étterem Győrben

Új vezetés, új bérlő, friss szemlélet a régi értékek megtartásával - ezt tűzte ki célul Mihályfi András és csapata a Teátrum étterem újranyitására. Ez az a győri étterem, aminek hihetetlen múltja van és most már jelene és jövője is.

Győri étterem nyitott újra: új csapat igazgatja tovább a 40 éves Teátrumot. Fotó: Paár András

Megújult a győri étterem

A belváros szívében, a Győri Nemzeti Színház mellett, a Schweidel utcai gasztro és szórakoztató sétányon kínál európai/fúziós konyhát a rosé kacsamelltől a szarvas vadason át a borjú bécsiig. Szuper a terasz, megújult modern belsővel és koktélokkal várják a visszatérő vendégeket.

Sőt keddtől már menüzni is lehet Győr egyik ikonikus éttermében, ahol sokszor megfordult az elmúlt évtizedekben a művészvilág.