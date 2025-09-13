szeptember 13., szombat

Kornél névnap

19°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A művészek törzshelye

3 órája

Újranyitott a nagy múltú étterem Győrben

Címkék#gasztro#sétány#belváros#Győri Nemzeti Színház#étterem

Szeptember 12-én, pénteken élőzenés estével indult útjára a hely, aminek közel 40 éves múltja van. Újranyitott a győri étterem a belvárosban.

Kisalföld.hu
Újranyitott a nagy múltú étterem Győrben

Fotó: Paar Andras

Új vezetés, új bérlő, friss szemlélet a régi értékek megtartásával - ezt tűzte ki célul Mihályfi András és csapata a Teátrum étterem újranyitására. Ez az a győri étterem, aminek hihetetlen múltja van és most már jelene és jövője is.

győri étterem
Győri étterem nyitott újra: új csapat igazgatja tovább a 40 éves Teátrumot. Fotó: Paár András

Megújult a győri étterem

A belváros szívében, a Győri Nemzeti Színház mellett, a Schweidel utcai gasztro és szórakoztató sétányon kínál európai/fúziós konyhát a rosé kacsamelltől a szarvas vadason át a borjú bécsiig. Szuper a terasz, megújult modern belsővel és koktélokkal várják a visszatérő vendégeket.

Sőt keddtől már menüzni is lehet Győr egyik ikonikus éttermében, ahol sokszor megfordult az elmúlt évtizedekben a művészvilág.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu