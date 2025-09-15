szeptember 15., hétfő

Jubileumi ünnepség

2 órája

A győri egyetemen a jogászképzés megindulását ünnepelték

Kari tanévnyitó jubileumi ünnepséggel Győrben. A jogászképzés megindulását ünnepelték a győri egyetemen.

Gyurina Zsolt

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara idén ünnepli a modern kori győri jogászképzés megindulásának 30. évfordulóját. A jubileum tiszteletére szervezett rendezvénysorozat kiemelt eseménye volt a hétfői ünnepélyes kari tanévnyitó, amelyet a Richter-teremben tartott a győri egyetem. 

Győri egyetem jogászképzésének ünnepe elismerésekkel: Reiderné Bánki Erika docens és Smuk Péter dékán között Stumpf István volt alkotmánybíró, a jogi kar alkotmányjogi és politikatudományi tanszékének professzora, aki a Pro Facultate-díj Hajnik Imre fokozatát vehette át az ünnepségen.
Fotó: Molcsanyi Mate

Győri egyetemen a jogászképzés megindulását ünnepelték

A győri modern kori jogászképzés megindulásának 30 évfordulóját ünneplő eseményen Friedler Ferenc rektor köszöntőjében visszatekintett a több mint száz év után 30 éve újrainduló győri jogászképzés múltjára. A kar az egyetem meghatározó pillérévé vált, formálójává Győr és környékének társadalmi, kulturális életének. Rámutatott, hogy a jog egyszerre kell megfelelnie több ezer év elveinek és változó világunk elvárásainak, külön kiemelte a mesterséges intelligencia és a digitalizáció megjelenését. Ezért a jognak együtt kell működnie más tudományágakkal. Szólt az elsősökhöz is: szolgálják a társadalmat, legyenek nyitottak. Lamm Vanda, az MTA alelnöke ünnepi beszédében megemlékezett Szalay Gyula egykori dékán érdemeiről a jogi kar kiépítésében. Megjegyezte, hogy a győri kar elérte a többi jogtudományi egyetem elismerését. Smuk Péter dékán is megemlítette az alapítók érdemeit, úgy fogalmazva: óriások vállán állnak. A köszöntőbeszédek után bemutatták a Jog-Állam-Politika folyóirat jubileumi különszámát, majd az elismerések átadása és az elsőévesek egyetemi polgárrá fogadása következett. Az ünnepséget a Győr Symphonic Band hangversenye zárta.

Győri egyetemi jogi képzés története
Győri egyetemi jogi képzés története. Fotó: Molcsanyi Mate

Győri egyetemi jogi képzés története

A jogtudomány - a teológia, a bölcselet és az orvostudomány mellett - a legklasszikusabb tudományágnak számít. Győrött a jogi- és igazgatási képzés gyökerei az 1700-as évekig, az egyes jogi tárgyaknak a Jezsuita Gimnáziumban folytatott oktatásáig nyúlnak vissza. Mária Terézia ugyan 1773-ban megszüntette a jezsuita rendet, azonban 1776-ban a Ratio Educationis révén öt Királyi Akadémiát alapított Győr, Kassa, Nagyszombat, Nagyvárad és Zágráb székhellyel. Az Akadémia szervezete három karra tagolódott, és bölcseleti, hittudományi, továbbá jogi képzést folytatott. A Jogakadémia egyaránt képezett szakembereket a közigazgatás és az igazságszolgáltatás számára. Hallgatója volt Deák Ferenc, a haza bölcse, a tudós Reguly Antal, a kiváló regényíró Mikszáth Kálmán, s a magyar tudomány és közélet számos további kiválósága. A győri Királyi Jogakadémia 1892-ig működött. 1995-ben az ELTE Állam- és Jogtudomány Karával kötött együttműködési megállapodás alapján a városban újraindult a jogtudományi képzés: az akkori programkihelyezés révén évente általában 100-130 hallgató kezdte meg tanulmányait. 2002. január 1-től pedig új fejezet kezdődött a győri jogászképzésben, mert a Magyar Akkreditációs Bizottság fenntartások és feltételek nélkül, teljes körű akkreditációval ismerte el a Széchenyi István Egyetem jogászképzésének szervezettségét, infrastrukturális feltételeit, oktatói karának tudományos és szakmai felkészültségét, így 2002-től az egyetem a jogászképzést saját jogon folytatja, olvasható az intézmény honlapján.

A rendezvényről készült további fotókat itt tekintheti meg:

Győri egyetemen a jogászképzés megindulását ünnepelték

Fotók: Molcsányi Máté

 

